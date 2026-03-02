Este lunes 2 de marzo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario oficial de pagos para el bimestre marzo-abril de 2026, esquema con el que quedó confirmada la suspensión en la entrega de recursos económicos el próximo lunes 16 de marzo.

¿Por qué se suspenderá el pago de la Pensión Bienestar el 16 de marzo de 2026?

El calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar para el presente mes excluye el lunes 16 de marzo, puesto que ese día las instituciones financieras en México, incluido el Banco del Bienestar, no operan, debido a que es festivo. Dicha fecha es considerada de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT), con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

Aunque este suceso histórico en realidad se celebra el 21 de marzo, por ley se recorre al tercer lunes del mes para formar un puente, y que los trabajadores, al igual que los estudiantes, tengan la posibilidad de tener un periodo de descanso más amplio.

Los pagos se reanudarán al día siguiente, el martes 17 de marzo, siendo el turno de la letra M en dicha jornada.

¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en 2026?

En enero pasado, los programas sociales registraron un incremento respecto a los montos bimestrales del 2025, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

