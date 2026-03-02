Llave MX para la Beca Rita Cetina de primaria; así puedes crearla paso a paso

La Llave MX es una de las herramientas fundamentales para llevar a cabo con éxito el registro en línea de estudiantes de primaria para la Beca Rita Cetina, el cual arrancó este lunes 2 de marzo, de acuerdo con la información compartida por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Esta beca es uno de los programas sociales implementados durante los primeros meses de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de disminuir los niveles de deserción escolar por falta de recursos económicos.

Este apoyo es universal, lo que quiere decir que todos los alumnos de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— que estudien en una escuela pública podrán recibirla, aunque el monto varía según el nivel de estudios.

Los primeros en formar parte de la Beca Rita Cetina fueron los estudiantes de secundaria, quienes reciben un pago de mil 900 pesos por bimestre (a excepción de julio-agosto por el periodo vacacional) y 700 pesos por cada estudiante adicional proveniente de la misma familia.

Sin embargo, a partir de este mes las y los alumnos de primaria podrán incorporarse al apoyo.

Fechas de registro de la Beca Rita Cetina para primaria

En una publicación en sus redes sociales, Julio León, actual Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, precisó que el registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primarias públicas estará disponible del 2 al 19 de marzo en la página oficial del programa: www.becaritacetina.gob.mx .

¿Cómo crear la Llave MX para el registro de la Beca Rita Cetina?

Para poder registrar a tus hijos en la Beca Rita Cetina, es importante contar con una Llave MX. Para crearla, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al sitio web www.llave.gob.mx Da clic en "Crear cuenta". Ingresa tu CURP, da clic en "No soy un robot" y luego en "Continuar". Si la clave es correcta, se llenarán automáticamente los campos de nombre y fecha de nacimiento. Ingresa los datos solicitados, como dirección, teléfono celular y correo electrónico. Haz clic en "siguiente". Crea una contraseña segura. Lee y selecciona la casilla del Aviso de Privacidad, llena el Captcha y da clic en “Finalizar”.

Tras estos pasos, recuerda revisar los medios de contacto que otorgaste para realizar la verificación. Una vez hecha, podrás usar la Llave MX para el registro de la Beca Rita Cetina.

¿De cuánto será el pago de la Beca Rita Cetina para primaria?

En un comunicado publicado en el sitio web oficial de Programas para el Bienestar, se informó que niñas y niños que se encuentren inscritos en una primaria pública, sin importar su grado, comenzarán a recibir un apoyo económico para útiles y uniformes escolares. La beca consistirá en un pago único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante.

Tras el registro, se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar, mediante las cuales se depositarán los recursos. Las fechas de entrega serán informadas con oportunidad en las escuelas y canales oficiales del Gobierno de México.

