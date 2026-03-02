Pensión Bienestar: Calendario oficial de pagos COMPLETO de marzo de 2026

La mañana de este lunes 2 de marzo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario oficial del segundo pago del 2026 de las distintas pensiones del Bienestar, correspondiente al bimestre marzo-abril.El esquema incluye los pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, además del apoyo a madres trabajadoras.Lunes 2 de marzo — Letra AMartes 3 de marzo — Letra BMiércoles 4 de marzo — Letra CJueves 5 de marzo — Letra CViernes 6 de marzo — Letras D, E, FLunes 9 de marzo — Letra GMartes 10 de marzo — Letras G Miércoles 11 de marzo — Letras H, I, J, KJueves 12 de marzo — Letra LViernes 13 de marzo — Letra MMartes 17 de marzo — Letra MMiércoles 18 de marzo — Letras N, Ñ, OJueves 19 de marzo — Letras P, QViernes 20 de marzo — Letra RLunes 23 de marzo — Letra RMartes 24 de marzo — Letra SMiércoles 25 de marzo — Letras T, U, VJueves 26 de marzo — Letras W, X, Y, Z En enero pasado, los programas sociales registraron un incremento respecto a los montos bimestrales del 2025, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación.Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesosPensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesosPensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesosPrograma de Madres Trabajadoras: mil 650 pesosComo es habitual, el dinero será depositado en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada derechohabiente en las fechas indicadas por las autoridades.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB