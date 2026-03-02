Pensión Bienestar: Calendario oficial de pagos COMPLETO de marzo de 2026

La mañana de este lunes 2 de marzo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario oficial del segundo pago del 2026 de las distintas pensiones del Bienestar, correspondiente al bimestre marzo-abril.

El esquema incluye los pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, además del apoyo a madres trabajadoras.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar marzo 2026

Lunes 2 de marzo — Letra A

Martes 3 de marzo — Letra B

Miércoles 4 de marzo — Letra C

Jueves 5 de marzo — Letra C

Viernes 6 de marzo — Letras D, E, F

Lunes 9 de marzo — Letra G

Martes 10 de marzo — Letras G

Miércoles 11 de marzo — Letras H, I, J, K

Jueves 12 de marzo — Letra L

Viernes 13 de marzo — Letra M

Martes 17 de marzo — Letra M

Miércoles 18 de marzo — Letras N, Ñ, O

Jueves 19 de marzo — Letras P, Q

Viernes 20 de marzo — Letra R

Lunes 23 de marzo — Letra R

Martes 24 de marzo — Letra S

Miércoles 25 de marzo — Letras T, U, V

Jueves 26 de marzo — Letras W, X, Y, Z

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar en el 2026?

En enero pasado, los programas sociales registraron un incremento respecto a los montos bimestrales del 2025, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación.

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Como es habitual, el dinero será depositado en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada derechohabiente en las fechas indicadas por las autoridades.

