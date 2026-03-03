¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 3 y 4 de marzo de 2026 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Frutas y Verduras

Mango Paraíso: 24.50 pesos por kilogramo.

Toronja: 12.50 pesos por kilogramo.

Jamaica: 160.00 pesos por kilogramo.

Naranja de jugo: 19.50 pesos por kilogramo.

Durazno rojo: 65.00 pesos por kilogramo.

Fresa domo 454 g: 38.90 pesos por pieza.

Pera Bosc: 38.90 pesos por kilogramo.

Zarzamora: 31.50 pesos por pieza.

Guayaba: 45.90 pesos por kilogramo.

Uva verde: 89.00 pesos por kilogramo.

Aguacate Hass enmallado: 21.50 pesos por pieza.

Tomate saladet: 24.50 pesos por kilogramo.

Acelgas rollo: 7.50 pesos por rollo.

Cilantro rollo: 7.50 pesos por rollo.

Col blanca: 12.50 pesos por kilogramo.

Calabaza italiana: 24.50 pesos por kilogramo.

Cebolla morada: 19.50 pesos por kilogramo.

Berenjena: 34.50 pesos por kilogramo.

Champiñón: 89.00 pesos por kilogramo.

Aguacate Hass: 49.90 pesos por kilogramo.

Alternativas para aprovechar las promociones

Con el objetivo de que más personas puedan acceder a estas ofertas, Chedraui pone a disposición diversas modalidades de compra y pago. Los clientes pueden realizar sus compras en línea mediante el sitio oficial o la aplicación móvil, con varias opciones de pago disponibles.

También es posible pagar utilizando BBVA Wallet y puntos acumulados, una alternativa práctica para quienes desean aprovechar los beneficios de su tarjeta, otra opción es el Monedero Mi Chedraui, que permite utilizar el saldo generado en compras previas.

Para quienes prefieren la atención presencial, está disponible la compra directa en tienda. Además, Chedraui ofrece la modalidad de pago contra entrega, en la que la compra se realiza por internet y se recoge en sucursales participantes.

