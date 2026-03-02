Este lunes 2 de marzo comenzó el periodo de registro en línea de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria; sin embargo, desde las primeras horas del día, tutores y padres de familia han reportado problemas con el portal, como fallas, lentitud e incluso la imposibilidad de entrar a la página.

Estos problemas pueden deberse a la saturación del sitio, ya que, como es habitual en convocatorias de programas sociales, las familias intentan inscribir a sus hijos durante los primeros días del proceso.

¿Qué hacer si no carga la página de la Beca Rita Cetina?

Aunque las fallas de la página pueden deberse al mantenimiento temporal del sistema o problemas de conexión de internet, lo más probable es que en este momento el volumen elevado de usuarios simultáneos genere la aparición de errores o que no deje entrar a más personas.

En este escenario, se recomienda aprovechar los horarios de menor demanda, por ejemplo, en las primeras horas de la mañana o por la noche. También puedes intentar borrar la caché o cambiar de dispositivo.

Cabe recordar que, de acuerdo con la información brindada por Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, el registro estará disponible hasta el próximo jueves 19 de marzo, por lo que aún restan varios días para realizar el trámite.

Además, el programa es universal y su entrega está garantizada para todos los alumnos que reúnan los requisitos necesarios.

¿Cómo hacer el registro de la Beca Rita Cetina?

Ingresa a www.becaritacetina.gob.mx Inicia sesión con tu cuenta Llave MX . Ingresa tu número de celular o correo electrónico y contraseña. En caso de que aún no tengas una, elige la opción de "Crear cuenta". Registra los datos personales del padre, madre o tutor. Necesitas los datos de tu domicilio y los siguientes documentos digitalizados: Comprobante de domicilio no mayor a tres meses e identificación oficial vigente. Acepta el aviso de privacidad y da clic en "Guardar".

Para llenar el registro del estudiante:

Ingresa los datos solicitados, como CURP, parentesco, Clave del Centro de Trabajo (CCT), nivel educativo, grado y turno que cursa el menor. Al finalizar, da clic en "Guardar y continuar".

Si quieres registrar a más de un estudiante:

Selecciona "Regresar a la página principal" y de nuevo da clic en "Registrar un estudiante".

Cuando hayas registrado al o los estudiantes, da clic en "Descargar comprobante".

¿De cuánto será el pago de la Beca Rita Cetina para primaria?

En un comunicado publicado en el sitio web oficial de Programas para el Bienestar, se informó que niñas y niños que se encuentren inscritos en una primaria pública, sin importar su grado, comenzarán a recibir un apoyo económico para útiles y uniformes escolares. La beca consistirá en un pago único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante.

Tras el registro, se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar, mediante las cuales se depositarán los recursos. Las fechas de entrega serán informadas con oportunidad en las escuelas y canales oficiales del Gobierno de México.

