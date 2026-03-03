El dólar estadounidense logró un ligero repunte en las últimas horas tras el cierre de los mercados el día de ayer 2 de marzo, frente a la apertura del día de hoy. La divisa del norte cerró el primer lunes cotizando a 17.3237 pesos por unidad en punto de las 20:00 horas. Mientras que esta mañana, la cotización de apertura del tipo de cambio entre monedas se estableció en 17.5911. El crecimiento es de poco más del 24%, tan solo en las últimas horas. Cabe destacar que la gráfica muestra una tendencia al alza aún a esperas de estabilizarse.

El superpeso mexicano ha mantenido una racha perdedora frente al dólar en los últimos siete días, de acuerdo con datos de la plataforma Investing. Las sendas caídas se inscriben luego de un fortalecimiento importante para la moneda mexicana.

Como contexto sobre estas cifras, cabe destacar la influencia que tiene sobre las bolsas la guerra en Irán sostenida desde hace unos cuantos días. El territorio es importante para el mercado internacional, ya que cuenta con materias primas importantes, especialmente relacionadas con el petróleo y sus productos derivados. Asimismo, los empresarios prefieren ver con cautela el desarrollo de la tensión bélica en Medio Oriente.

Tal incertidumbre beneficia a monedas históricamente "fuertes" como el dólar estadounidense, el cual tiene la fama de ser refugio en activo en el que se asegura cierta estabilidad cuando parece que las demandas tambalean.

Esta es la cotización del dólar en los bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 16.50 17.90 Banco Azteca 16.40 18.00 BBVA 16.30 17.43 Banorte 16.05 17.70 Banamex 17.12 18.14 Scotiabank 16.30 17.90

Por su parte, el Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos para este martes 3 de marzo. Las acciones cambiarias bajo este mecanismo deberán tomar 17.348500 como valor interbancario.

Recuerda que la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos se actualiza a lo largo del día.

