Lunes, 06 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Peso mexicano RETROCEDE ante el dólar; así cotiza HOY lunes

Hoy, el peso mexicano retrocede ante un dólar que permanece al alza, gracias al debilitamiento de sus principales contrapartes

Por: El Informador

Este es el tipo de cambio del dólar para hoy 6 de octubre de 2025 en México. ESPECIAL / CANVA

Este es el tipo de cambio del dólar para hoy 6 de octubre de 2025 en México. ESPECIAL / CANVA

El peso mexicano en los mercados internacionales abre alrededor de 18.39 pesos por dólar, aunque esto significa una apreciación mínima de 0.03% o un centavo respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg, se considera un retroceso para la divisa nacional.

LEE: CURP Biométrica: A partir de esta fecha las instituciones deberán aceptar este documento

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista.

Hoy, el peso retrocede ante un dólar que permanece al alza gracias al debilitamiento de sus principales contrapartes, mientras persiste la incertidumbre sobre el cierre de Gobierno estadounidense, comentaron los especialistas de Monex.

Este es el tipo de cambio del dólar para hoy 6 de octubre de 2025 en México

Banco | Compra | Venta

Afirme | 17.50 | 19.00
Banco Azteca | 16.80 | 18.89
BBVA Bancomer | 17.33 | 18.87
Banorte | 17.15 | 18.75
Banamex | 17.85 18.87
Scotiabank | 16.30 19.20

Te puede interesar: ¿Qué es la Constancia de Situación Profesional y cómo obtenerla?

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 

MV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones