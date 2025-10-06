El peso mexicano en los mercados internacionales abre alrededor de 18.39 pesos por dólar, aunque esto significa una apreciación mínima de 0.03% o un centavo respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg, se considera un retroceso para la divisa nacional.En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista.Hoy, el peso retrocede ante un dólar que permanece al alza gracias al debilitamiento de sus principales contrapartes, mientras persiste la incertidumbre sobre el cierre de Gobierno estadounidense, comentaron los especialistas de Monex.Banco | Compra | VentaAfirme | 17.50 | 19.00 Banco Azteca | 16.80 | 18.89 BBVA Bancomer | 17.33 | 18.87 Banorte | 17.15 | 18.75 Banamex | 17.85 18.87 Scotiabank | 16.30 19.20*Con información de SUN*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV