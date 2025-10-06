La CONCANACO SERVYTUR México, en representación de los sectores comercio, servicios, turismo y de las empresas familiares que sostienen la economía nacional, lanzó un llamado de alerta ante el aumento de fraudes telefónicos provenientes del extranjero que están afectando tanto a ciudadanos como a negocios en todo el país.

De acuerdo con el organismo empresarial, en las últimas semanas se ha detectado un incremento de intentos de estafa telefónica desde números con prefijos internacionales, principalmente del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Los ciberdelincuentes utilizan estos números para engañar a las víctimas con distintos pretextos, con el fin de obtener información sensible o recursos económicos.

En un comunicado, la Confederación explicó que se han identificado diversas modalidades de fraude, entre las que destacan las siguientes:

Fraude Wangiri: consiste en realizar una llamada breve y colgar de inmediato para que la persona devuelva la llamada. Al hacerlo, se enlaza con líneas internacionales de alto costo que generan cargos indebidos en el recibo telefónico.

Ofertas falsas de empleo: los delincuentes contactan a las víctimas diciendo: “Hemos recibido tu currículum y nos interesas”. Posteriormente, solicitan un número de WhatsApp para continuar el supuesto proceso de contratación, a través del cual buscan robar información personal o financiera.

“Estos mecanismos representan un riesgo creciente para las familias y las empresas mexicanas. Es fundamental que tanto el sector empresarial como la ciudadanía adopten medidas de precaución”, indicó la Confederación.

El presidente de la Confederación, Octavio de la Torre de Stéffano, subrayó que las empresas familiares y los comercios que diariamente generan empleo no pueden quedar vulnerables ante este tipo de delitos.

“Las prácticas fraudulentas ponen en riesgo tanto la economía como la confianza digital. Desde la Confederación trabajamos junto con las autoridades para impulsar medidas de prevención y fortalecer la seguridad de los negocios”, afirmó.



Cifras que alertan

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en México se registran más de cinco millones de intentos de extorsión telefónica cada año, lo que convierte a este delito en uno de los más frecuentes a nivel nacional.

Estas cifras, advirtió la Confederación, reflejan la urgencia de reforzar la prevención y la colaboración entre autoridades, ciudadanos y sector empresarial.

La CONCANACO SERVYTUR México reiteró su compromiso con la seguridad de las personas, los negocios y las empresas familiares, y aseguró que continuará trabajando de manera coordinada para proteger a quienes impulsan la economía del país.

Emiten una serie de recomendaciones

A las empresas y negocios familiares: no atender llamadas de números internacionales desconocidos, reforzar sus protocolos de seguridad digital y alertar a su personal sobre este tipo de intentos de fraude.

A los consumidores y trabajadores: verificar siempre la autenticidad de las ofertas laborales y evitar compartir información personal o financiera por teléfono o mensajería instantánea.

verificar siempre la autenticidad de las ofertas laborales y evitar compartir información personal o financiera por teléfono o mensajería instantánea. A la sociedad en general: reportar cualquier intento de fraude a la Policía Cibernética o a la línea de emergencias 911.

