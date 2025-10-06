Las exportaciones de la industria electrónica de Jalisco registraron un crecimiento histórico de 64.7% durante el primer semestre de 2025, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Entre enero y junio, el Estado exportó productos por un valor de 11 mil 501 millones 486 mil dólares, frente a los 6 mil 984 millones 063 mil dólares reportados en el mismo periodo del año anterior.

Con este desempeño, Jalisco concentró el 21% de todas las exportaciones de la industria electrónica del país y se consolidó como el segundo Estado con mayor volumen de ventas al extranjero, solo por debajo de Chihuahua y por encima de entidades tradicionalmente fuertes como Baja California, Tamaulipas y Nuevo León.

“Por primera vez superamos a Baja California. Las ciudades de Tijuana y Mexicali históricamente habían ocupado los primeros lugares junto con Chihuahua, pero ahora Jalisco logró posicionarse con más fuerza en el sector electrónico”, señaló Guillermo del Río, presidente de Index Occidente.

El dirigente destacó que el crecimiento observado en la primera mitad de 2024 fue muy superior al de años anteriores. “En 2021 tuvimos un incremento del 15%; en 2022, del 17%; y en 2023, el crecimiento fue más moderado. Sin embargo, este semestre nos destapamos: hemos crecido más que nunca”, apuntó.

Del Río explicó que el auge exportador se concentra principalmente en dos entidades: Chihuahua y Jalisco, ambas enfocadas en industrias relacionadas con la Inteligencia Artificial y el desarrollo de hardware para centros de datos. “Todo el equipo que requiere un data center se está fabricando en uno de estos dos Estados, y eso ha impulsado su crecimiento por encima del resto”, indicó.

Subrayó además que Jalisco ha ganado terreno no por competir en precios, sino por su capital intelectual y capacidades técnicas. “Nuestra ventaja es el talento. No buscamos ser más baratos, sino más inteligentes, y eso vuelve a Jalisco más atractivo para las empresas globales del sector”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Cindy Blanco, destacó que las exportaciones electrónicas se caracterizan por su alto grado de especialización y valor agregado. “No se trata de volumen, sino de productos con tickets más grandes. Cada pieza exportada lleva un componente de innovación y conocimiento, y eso es fundamental para sostener el crecimiento”, explicó.

Mireya Pasillas, académica de la Escuela de Negocios del Iteso, precisó que la industria electrónica fue responsable de alrededor del 64 por ciento de las exportaciones totales de Jalisco durante el primer semestre de 2025. “Es el subsector que está impulsando a las exportaciones estatales y, en buena medida, está ayudando a que la economía de Jalisco mantenga su estabilidad. Si bien ya hay señales de desaceleración, este dinamismo permitirá amortiguar el impacto”, afirmó.

La especialista añadió que el repunte se vincula con un proceso de sustitución de importaciones en Estados Unidos derivado de la guerra arancelaria con China. “Las empresas estadounidenses están buscando proveedores más cercanos, confiables y con mayor valor agregado. Jalisco ha sabido aprovechar esa oportunidad con una oferta tecnológica sólida y una fuerza laboral calificada”, puntualizó.

Con este desempeño, la industria electrónica reafirma su papel como motor principal de las exportaciones y de la economía jalisciense, y consolida al Estado como uno de los polos tecnológicos más competitivos del país.

