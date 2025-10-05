El Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes informan, que la tarde de este domingo, la tormenta tropical ""Priscilla" se ha intensificado a huracán categoría 1.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 mm , así como vientos de 50 a 60 km/ h con rachas de 70 a 90 km/h en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Se prevé oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán; y viento con rachas de 40 a 50 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros en la costa occidental de Guerrero.

Pronóstico para hoy domingo 05 de octubre de 2025

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Michoacán (costa y oeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (costa y sur), Colima, Guerrero (oeste y costa), Oaxaca (sur y este), Chiapas (norte, este y costa), Tabasco, Veracruz (sur), Campeche (centro y suroeste) y Quintana Roo (este y sureste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV