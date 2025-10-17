Viernes, 17 de Octubre 2025

Venta Especial de Liverpool: estos son los celulares con 50% de descuento

Liverpool continúa celebrando su aniversario con la Venta Especial de octubre 2025 y ofrece el 50% de descuento en estos celulares

Por: El Informador

Aprovecha los descuentos del 50 % en celulares durante la Venta Especial de Liverpool. ESPECIAL/ LIVERPOOL

Aprovecha los descuentos del 50 % en celulares durante la Venta Especial de Liverpool. ESPECIAL/ LIVERPOOL

Después del éxito de su tercera Venta Nocturna del año, Liverpool continúa celebrando su aniversario con la Venta Especial de octubre 2025, una oportunidad ideal para aprovechar descuentos exclusivos en moda, tecnología, hogar y más.

  • Fechas: del 17 al 19 de octubre de 2025
  • Dónde: tiendas físicas y en línea

Durante estos tres días, los clientes podrán disfrutar de rebajas de hasta 50% en artículos seleccionados, además de promociones bancarias y facilidades de pago que suelen acompañar este tipo de campañas.

Descuentos en la Venta Especial de Liverpool

Celulares con 50% de descuento

  • Samsung Galaxy A05S TFT 6.7 pulgadas – SAMSUNG – Precio anterior: 5 mil 936; Precio actual: 2 mil 756
  • Xiaomi Redmi A3X LCD IPS 6.7 pulgadas – XIAOMI – Precio anterior: 3 mil 853; Precio actual: mil 594
  • ZTE Blade L9 IPS 5 pulgadas – ZTE – Precio anterior: 3 mil 189; Precio actual: mil 350
  • Cellallure Flip Smart TFT 5.5 pulgadas desbloqueado – CELLALLURE – Precio anterior: 6 mil 499; Precio actual: 2 mil 999
  • Motorola Moto G15 LCD 6.7 pulgadas – MOTOROLA – Precio anterior: 6 mil 335; Precio actual: 2 mil 930
  • Samsung Galaxy A05 LCD IPS 6.7 pulgadas – SAMSUNG – Precio anterior: 4 mil 879; Precio actual: 2 mil 290
  • Hisense U50 LCD 6 pulgadas – HISENSE – Precio anterior: 3 mil 682; Precio actual: mil 245
  • Honor X6A AMOLED 6.5 pulgadas – HONOR – Precio anterior: 5 mil; Precio actual: 2 mil 272
  • Infinix Hot 12I LCD 6.6 pulgadas desbloqueado – INFINIX – Precio anterior: 3 mil 910; Precio actual: mil 594
ESPECIAL/ LIVERPOOL 
ESPECIAL/ LIVERPOOL 
  • Realme C61 IPS 6.7 pulgadas – REALME – Precio anterior: 5 mil; Precio actual: 2 mil 462
  • Hisense V40S IPS 6.5 pulgadas – HISENSE – Precio anterior: 3 mil 900; Precio actual: mil 245
  • Motorola Moto G35 LCD 6.7 pulgadas – MOTOROLA – Precio anterior: 6 mil; Precio actual: 2 mil 400
  • Cellallure Smart AMOLED 5.5 pulgadas – CELLALLURE – Precio anterior: 4 mil 999; Precio actual: 2 mil 499
  • Motorola G24 IPS 6.5 pulgadas – MOTOROLA – Precio anterior: 5 mil; Precio actual: 2 mil 242–2 mil 299
  • Xiaomi Poco C40 IPS 6.7 pulgadas – XIAOMI – Precio anterior: 4 mil 480; Precio actual: 2 mil 35
  • Motorola Moto G24 LCD 6.5 pulgadas reacondicionado – MOTOROLA – Precio anterior: 6 mil; Precio actual: 2 mil 699
  • Hisense V50 OLED 6.5 pulgadas – HISENSE – Precio anterior: 4 mil 425; Precio actual: 2 mil 82
  • ZTE Blade A31 LCD 5.4 pulgadas – ZTE – Precio anterior: 3 mil 914; Precio actual: mil 849
  • Hisense E50 Lite IPS 6.5 pulgadas – HISENSE – Precio anterior: 3 mil 796; Precio actual: mil 826
  • Lanix X750 IPS 5.7 pulgadas – LANIX – Precio anterior: 3 mil 225; Precio actual: mil 245
  • Realme C21Y IPS 6.5 pulgadas – REALME – Precio anterior: 4 mil 138; Precio actual: mil 826
  • Motorola Edge 30 Neo POLED 6.3 pulgadas – MOTOROLA – Precio anterior: 8 mil 999; Precio actual: 4 mil 499
  • Xiaomi Poco C71 AMOLED 6.8 pulgadas – XIAOMI – Precio anterior: 3 mil 999; Precio actual: mil 894
  • Xiaomi Redmi 15C LCD IPS 6.9 pulgadas – XIAOMI – Precio anterior: 7 mil 900; Precio actual: 3 mil 699
  • Infinix GT 30 Pro AMOLED 6.7 pulgadas – INFINIX – Precio anterior: 15 mil; Precio actual: 6 mil 920
ESPECIAL/ LIVERPOOL 
ESPECIAL/ LIVERPOOL 

Aprovecha la Venta Especial de Liverpool

Entre las ventajas de esta promoción destacan descuentos de hasta 50% en artículos seleccionados, promociones con tarjetas bancarias participantes, la posibilidad de comprar tanto en tienda como en línea, y que los productos de tecnología, moda y hogar están incluidos en la oferta.

En conclusión, la Venta Especial de Liverpool es una excelente oportunidad para adquirir celulares y otros productos con grandes descuentos. Solo estarán disponibles del 17 al 19 de octubre, así que conviene planear tus compras y aprovechar estas ofertas exclusivas.

Para conocer más sobre los descuentos en celulares de Liverpool, haz clic aquí.

