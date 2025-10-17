Venta Especial de Liverpool: estos son los celulares con 50% de descuento

Después del éxito de su tercera Venta Nocturna del año, Liverpool continúa celebrando su aniversario con la Venta Especial de octubre 2025, una oportunidad ideal para aprovechar descuentos exclusivos en moda, tecnología, hogar y más.Durante estos tres días, los clientes podrán disfrutar de rebajas de hasta 50% en artículos seleccionados, además de promociones bancarias y facilidades de pago que suelen acompañar este tipo de campañas. Entre las ventajas de esta promoción destacan descuentos de hasta 50% en artículos seleccionados, promociones con tarjetas bancarias participantes, la posibilidad de comprar tanto en tienda como en línea, y que los productos de tecnología, moda y hogar están incluidos en la oferta.En conclusión, la Venta Especial de Liverpool es una excelente oportunidad para adquirir celulares y otros productos con grandes descuentos. Solo estarán disponibles del 17 al 19 de octubre, así que conviene planear tus compras y aprovechar estas ofertas exclusivas.Para conocer más sobre los descuentos en celulares de Liverpool, haz clic aquí.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *AS