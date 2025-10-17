Venta Especial de Liverpool: estos son los celulares con 50% de descuento

Después del éxito de su tercera Venta Nocturna del año, Liverpool continúa celebrando su aniversario con la Venta Especial de octubre 2025, una oportunidad ideal para aprovechar descuentos exclusivos en moda, tecnología, hogar y más.

Fechas: del 17 al 19 de octubre de 2025

Dónde: tiendas físicas y en línea

Durante estos tres días, los clientes podrán disfrutar de rebajas de hasta 50% en artículos seleccionados, además de promociones bancarias y facilidades de pago que suelen acompañar este tipo de campañas.

Descuentos en la Venta Especial de Liverpool

Celulares con 50% de descuento

Samsung Galaxy A05S TFT 6.7 pulgadas – SAMSUNG – Precio anterior: 5 mil 936; Precio actual: 2 mil 756

– Precio anterior: 5 mil 936; Xiaomi Redmi A3X LCD IPS 6.7 pulgadas – XIAOMI – Precio anterior: 3 mil 853; Precio actual: mil 594

– Precio anterior: 3 mil 853; Precio actual: ZTE Blade L9 IPS 5 pulgadas – ZTE – Precio anterior: 3 mil 189; Precio actual: mil 350

Cellallure Flip Smart TFT 5.5 pulgadas desbloqueado – CELLALLURE – Precio anterior: 6 mil 499; Precio actual: 2 mil 999

– Precio anterior: 6 mil 499; Precio actual: Motorola Moto G15 LCD 6.7 pulgadas – MOTOROLA – Precio anterior: 6 mil 335; Precio actual: 2 mil 930

– Precio anterior: 6 mil 335; Precio actual: Samsung Galaxy A05 LCD IPS 6.7 pulgadas – SAMSUNG – Precio anterior: 4 mil 879; Precio actual: 2 mil 290

Hisense U50 LCD 6 pulgadas – HISENSE – Precio anterior: 3 mil 682; Precio actual: mil 245

Precio anterior: 3 mil 682; Precio actual: Honor X6A AMOLED 6.5 pulgadas – HONOR – Precio anterior: 5 mil; Precio actual: 2 mil 272

Precio anterior: 5 mil; Precio actual: Infinix Hot 12I LCD 6.6 pulgadas desbloqueado – INFINIX – Precio anterior: 3 mil 910; Precio actual: mil 594

ESPECIAL/ LIVERPOOL

Realme C61 IPS 6.7 pulgadas – REALME – Precio anterior: 5 mil; Precio actual: 2 mil 462

Precio anterior: 5 mil; Precio actual: Hisense V40S IPS 6.5 pulgadas – HISENSE – Precio anterior: 3 mil 900; Precio actual: mil 245

– Precio anterior: 3 mil 900; Precio actual: Motorola Moto G35 LCD 6.7 pulgadas – MOTOROLA – Precio anterior: 6 mil; Precio actual: 2 mil 400

– Precio anterior: 6 mil; Precio actual: Cellallure Smart AMOLED 5.5 pulgadas – CELLALLURE – Precio anterior: 4 mil 999; Precio actual: 2 mil 499

– Precio anterior: 4 mil 999; Precio actual: Motorola G24 IPS 6.5 pulgadas – MOTOROLA – Precio anterior: 5 mil; Precio actual: 2 mil 242–2 mil 299

Precio anterior: 5 mil; Precio actual: Xiaomi Poco C40 IPS 6.7 pulgadas – XIAOMI – Precio anterior: 4 mil 480; Precio actual: 2 mil 35

Precio anterior: 4 mil 480; Precio actual: Motorola Moto G24 LCD 6.5 pulgadas reacondicionado – MOTOROLA – Precio anterior: 6 mil; Precio actual: 2 mil 699

– Precio anterior: 6 mil; Precio actual: Hisense V50 OLED 6.5 pulgadas – HISENSE – Precio anterior: 4 mil 425; Precio actual: 2 mil 82

Precio anterior: 4 mil 425; Precio actual: ZTE Blade A31 LCD 5.4 pulgadas – ZTE – Precio anterior: 3 mil 914; Precio actual: mil 849

Precio anterior: 3 mil 914; Precio actual: Hisense E50 Lite IPS 6.5 pulgadas – HISENSE – Precio anterior: 3 mil 796; Precio actual: mil 826

Precio anterior: 3 mil 796; Precio actual: Lanix X750 IPS 5.7 pulgadas – LANIX – Precio anterior: 3 mil 225; Precio actual: mil 245

Precio anterior: 3 mil 225; Precio actual: Realme C21Y IPS 6.5 pulgadas – REALME – Precio anterior: 4 mil 138; Precio actual: mil 826

Precio anterior: 4 mil 138; Precio actual: Motorola Edge 30 Neo POLED 6.3 pulgadas – MOTOROLA – Precio anterior: 8 mil 999; Precio actual: 4 mil 499

Precio anterior: 8 mil 999; Precio actual: Xiaomi Poco C71 AMOLED 6.8 pulgadas – XIAOMI – Precio anterior: 3 mil 999; Precio actual: mil 894

Precio anterior: 3 mil 999; Precio actual: Xiaomi Redmi 15C LCD IPS 6.9 pulgadas – XIAOMI – Precio anterior: 7 mil 900; Precio actual: 3 mil 699

Precio anterior: 7 mil 900; Precio actual: Infinix GT 30 Pro AMOLED 6.7 pulgadas – INFINIX – Precio anterior: 15 mil; Precio actual: 6 mil 920

ESPECIAL/ LIVERPOOL

Aprovecha la Venta Especial de Liverpool

Entre las ventajas de esta promoción destacan descuentos de hasta 50% en artículos seleccionados, promociones con tarjetas bancarias participantes, la posibilidad de comprar tanto en tienda como en línea, y que los productos de tecnología, moda y hogar están incluidos en la oferta.

En conclusión, la Venta Especial de Liverpool es una excelente oportunidad para adquirir celulares y otros productos con grandes descuentos. Solo estarán disponibles del 17 al 19 de octubre, así que conviene planear tus compras y aprovechar estas ofertas exclusivas.

Para conocer más sobre los descuentos en celulares de Liverpool, haz clic aquí.

