Pensión Bienestar Hombres 30 a 64 Años: requisitos y estados donde se abre el registro

Los hombres de 30 a 64 de edad de diversas entidades de la República mexicana pueden beneficiarse de una de las pensiones que ofrece la Secretaría del Bienestar a los sectores vulnerables de la población.

Este programa social se trata de la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad, la cual, en el 2025, otorga un pago de 3 mil 200 pesos cada dos meses, depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar de los beneficiarios.

¿Cuáles son los requisitos de la Pensión Hombres Bienestar de 30 a 64 años?

En los estados con convenio, tener menos de 65 años de edad. En los estados sin convenio, estas personas pueden recibir la pensión si viven en municipios o localidades indígenas, y tienen de 30 a 64 años de edad.

Acta de nacimiento en original y copia

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

¿En qué estados hay pensión para hombres de 30 a 64 años?

El apoyo se dispersa únicamente en 24 estados del país, ya que sus gobiernos han firmado convenios de universalidad con el Gobierno de México. Estas entidades son:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Los ocho estados restantes, es decir, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, no otorgan este programa social debido a que sus gobiernos dan una pensión a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años.

Datos del Inegi indican que las personas con discapacidad tienen un limitado acceso al mundo laboral, además también encuentran mayores obstáculos para tener acceso a servicios de educación y salud, por ello esta pensión es importante.

Los periodos de registro a la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad se abren periódicamente, por lo que hay que estar al pendiente de los canales oficiales del gobierno para conocer las fechas exactas. Las mujeres que cumplan con los requisitos mencionados también pueden incorporarse.

