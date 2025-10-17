Marchas CDMX: HOY, 17 de octubre, estas son las afectaciones viales

El día de hoy, viernes 17 de octubre, en algunos puntos de la Ciudad de México (CDMX), se llevarán a cabo marchas que provocarán afectaciones viales, por lo cual se recomienda a las y los conductores que tenga precaución al inicio de su jornada diaria.De acuerdo a La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estas son las marchas, concentraciones y rodadas programadas para este viernes 17 de octubre de 2025:Hora: 10:00La Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud se reunirá en Anillo Periférico No. 4363, Col. Jardines de la Montaña, con el fin de llevar a cabo exigencias laborales.Hora: 12:00 Estudiantes Organizados de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentrarán en el Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.Realizarán una asamblea interuniversitaria, para organizar el plan de acción a seguir en demanda del cumplimiento de su pliego petitorio.Hora: 20:00 Ciclistas rodarán del Caballito de Reforma a:Hora: 20:00* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS