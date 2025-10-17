Marchas CDMX: HOY, 17 de octubre, estas son las afectaciones viales

El día de hoy, viernes 17 de octubre, en algunos puntos de la Ciudad de México (CDMX), se llevarán a cabo marchas que provocarán afectaciones viales, por lo cual se recomienda a las y los conductores que tenga precaución al inicio de su jornada diaria.

Marchas en CDMX hoy, 17 de octubre

De acuerdo a La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estas son las marchas, concentraciones y rodadas programadas para este viernes 17 de octubre de 2025:

Tlalpan

Hora: 10:00

La Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud se reunirá en Anillo Periférico No. 4363, Col. Jardines de la Montaña, con el fin de llevar a cabo exigencias laborales.

Coyoacán

Hora: 12:00

Estudiantes Organizados de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentrarán en el Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Realizarán una asamblea interuniversitaria, para organizar el plan de acción a seguir en demanda del cumplimiento de su pliego petitorio.

Cuauhtémoc

Hora: 20:00

Ciclistas rodarán del Caballito de Reforma a:

Casa del Duende, en Calle 33 y Av. 4, Col. San Felipe de Jesús, alcaldía Venustiano Carranza.

Casa de las Muñecas, en Av. Iztacalco y Calle Uno, Col. Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco.

Cuauhtémoc

Hora: 20:00

“Unicornix.Rollers” rodarán de Fuente de las Náyades, en Av. Hidalgo s/n, Col. Centro con destino al Parque América, en Av. Horacio, Col. Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 17 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

