SAT tomará "control" sobre las plataformas digitales por la nueva reforma

El nuevo artículo 30-B entrará en vigor el 1 de abril de 2026, con el fin de otorgar un periodo de adaptación a las compañías tecnológicas 

Por: El Informador

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó el día de ayer jueves 16 de octubre sobre una medida que marcará un cambio importante en la fiscalización digital del país: la autoridad podrá tener acceso en línea y en tiempo real a las plataformas digitales que operan en México.

La propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados con 335 votos a favor y 122 en contra, dando paso a una modificación del Código Fiscal de la Federación mediante la incorporación del artículo 30-B. Dicho artículo establece que los prestadores de servicios digitales deberán permitir al SAT una conexión continua y directa a la información de las operaciones que realicen dentro del territorio nacional.

De acuerdo con el texto aprobado, el nuevo marco legal permitirá al SAT consultar datos de transacciones, información de usuarios y movimientos financieros relacionados con el uso de plataformas digitales. El propósito de esta medida es reforzar la recaudación y asegurar el cumplimiento fiscal de quienes forman parte de la economía digital.

La disposición se aplicará a todas las plataformas y servicios en línea que ofrezcan contenidos digitales, herramientas de descarga o actividades de intermediación a través de internet o aplicaciones móviles.

En caso de que alguna empresa incumpla con esta obligación, la autoridad fiscal podrá suspender el acceso o funcionamiento de la plataforma en México.

El nuevo artículo 30-B entrará en vigor el 1 de abril de 2026, con el fin de otorgar un periodo de adaptación a las compañías tecnológicas para que ajusten sus sistemas y garanticen el cumplimiento de esta normativa.

