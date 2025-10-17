SAT tomará "control" sobre las plataformas digitales por la nueva reforma

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó el día de ayer jueves 16 de octubre sobre una medida que marcará un cambio importante en la fiscalización digital del país: la autoridad podrá tener acceso en línea y en tiempo real a las plataformas digitales que operan en México.

La propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados con 335 votos a favor y 122 en contra, dando paso a una modificación del Código Fiscal de la Federación mediante la incorporación del artículo 30-B. Dicho artículo establece que los prestadores de servicios digitales deberán permitir al SAT una conexión continua y directa a la información de las operaciones que realicen dentro del territorio nacional.

De acuerdo con el texto aprobado, el nuevo marco legal permitirá al SAT consultar datos de transacciones, información de usuarios y movimientos financieros relacionados con el uso de plataformas digitales. El propósito de esta medida es reforzar la recaudación y asegurar el cumplimiento fiscal de quienes forman parte de la economía digital.

La disposición se aplicará a todas las plataformas y servicios en línea que ofrezcan contenidos digitales, herramientas de descarga o actividades de intermediación a través de internet o aplicaciones móviles.

En caso de que alguna empresa incumpla con esta obligación, la autoridad fiscal podrá suspender el acceso o funcionamiento de la plataforma en México.

El nuevo artículo 30-B entrará en vigor el 1 de abril de 2026, con el fin de otorgar un periodo de adaptación a las compañías tecnológicas para que ajusten sus sistemas y garanticen el cumplimiento de esta normativa.

