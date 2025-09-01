Las obras de remodelación del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta avanzan conforme al cronograma establecido, con un progreso significativo en la construcción del nuevo edificio terminal, informó Omar Gildardo Torres Grajeda, director del aeropuerto.

El proyecto contempla la ampliación de 74 mil metros cuadrados, con el objetivo de atender a más de 6 millones de pasajeros anuales. “Estamos hablando de una inversión que ronda los 9 mil 200 millones de pesos, ya en ejecución, con un avance aproximado del 54 por ciento. Nuestro objetivo es tenerlo listo al final del invierno de 2026”, detalló Torres Grajeda.

El nuevo terminal estará equipado con tecnología de punta y cumplirá con estándares internacionales, lo que permitirá optimizar los procesos de atención a los pasajeros. “Es un edificio completamente nuevo que incluye todos los servicios de un terminal, desde la recepción de pasajeros hasta vialidades que conectan con la avenida principal de Puerto Vallarta. Contará también con procesos de revisión, servicios comerciales y todas las facilidades para que los usuarios disfruten su estancia en el aeropuerto”, agregó.

La estructura contará con ocho puertas de contacto y siete puertas remotas para abordar mediante autocares, distribuidas en cuatro niveles que organizarán los distintos procesos de operación. “La idea es ofrecer un diferenciador en infraestructura y tecnología dentro de los servicios aeroportuarios”, subrayó.

En 2024, el aeropuerto movilizó 6.8 millones de pasajeros, y la nueva terminal tendrá capacidad para atender esta cifra y más. Torres Grajeda señaló que las obras buscan generar conexiones estratégicas que favorezcan el crecimiento tanto de Puerto Vallarta como de la Riviera Nayarit. Actualmente, el aeropuerto mantiene conectividad con 56 destinos nacionales e internacionales, con un crecimiento anual del tráfico de pasajeros del 11.2 por ciento.

“Somos una opción muy competitiva en precios frente a otros medios de transporte y hemos generado condiciones para que el destino mantenga altos niveles de ocupación”, afirmó el directivo. La terminal se encuentra entre los diez aeropuertos más transitados del país y ocupa el quinto lugar en pasajeros internacionales. Sus principales destinos nacionales son Ciudad de México, Tijuana y Guadalajara, mientras que los internacionales incluyen Los Ángeles, Dallas y Phoenix. Aproximadamente 32 por ciento de los pasajeros son nacionales y 68 por ciento internacionales.

Para la próxima temporada invernal, se abrirán tres rutas nuevas con la aerolínea Porter hacia Ottawa, Toronto y Hamilton, que iniciarán operaciones en noviembre. “Estamos muy emocionados de ser su primer destino fuera de Estados Unidos”, indicó Torres Grajeda. Además, en julio pasado se inauguró la ruta a Morelia, Michoacán, con Volaris, la cual ha mostrado una buena ocupación.

Entre octubre y abril, los meses de mayor demanda, Puerto Vallarta recibe a un número significativo de turistas extranjeros atraídos por su clima cálido, consolidando al aeropuerto como un punto estratégico para el turismo internacional y la conectividad regional.

Con estas obras, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta se posiciona como un referente de infraestructura moderna y tecnología avanzada, preparado para atender la creciente demanda de pasajeros y fortalecer la competitividad del destino a nivel nacional e internacional.

Claves

Posición. Se encuentra dentro de los 10 aeropuertos más transitados del país.

Pasajeros. Ocupa el quinto lugar a nivel nacional en flujo de pasajeros internacionales.

Destinos. Ciudad de México, Tijuana y Guadalajara.

Internacionales. Los Ángeles, Dallas y Phoenix.

Distribución. 32% nacionales y 68% internacionales.

Conectividad. El aeropuerto mantiene rutas nacionales e internacionales, facilitando el transporte de pasajeros hacia destinos clave en América del Norte.

Importancia. Su ubicación y conectividad lo consolidan como un punto clave para el turismo y los negocios en la región de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit.

Crecimiento. La combinación de destinos populares y la alta proporción de pasajeros internacionales lo posiciona como un aeropuerto competitivo en México.

