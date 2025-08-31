Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 31 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 31 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 5 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

