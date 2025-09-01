El peso mexicano inicio con una tendencia a la apreciación, las primeras horas de este 1 de septiembre.En este inicio de jornada, de este lunes 1 de septiembre el tipo de cambio se cotizóen 18.6058 pesos mexicanos por unidad , lo que representa una apreciación del 0.27% de la divisa mexicana.Este 1 de septiembre, la cotización del dólar en Banco Azteca es de 17.75 pesos a la compra y 19.04 pesos a la venta. El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un tipo de cambio FIX de 18.6440 pesos por dólar, según el Banco de México (Banxico), para las primeras horas de este lunes 1 de septiembre.Respecto a la cotización del dólar en Banco Azteca, este 1 de septiembreno se posiciona como una primera opción para la compra. En comparación, se recomendaría acudir a Citibanamex o BBVA, ya que hoy encabezan la lista como mejores alternativas.Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF).*** * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS