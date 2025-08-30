El vino es una de las bebidas más amadas y apreciadas en el mundo, no sólo por su sabor, sino también por el arduo proceso de producción, donde miles de personas dan lo mejor de sí para transformar las uvas en un auténtico elixir digno de los dioses.

En el Estado de Nayarit existen varios sitios donde se puede vivir de primera mano la cultura vitivinícola, ya sea degustando vinos acompañados de vistas impactantes o conociendo a fondo la ciencia del cultivo de la vid.

La parada obligada para entender el mundo del vino de este destino es Meseta del Cielo, el primer viñedo de Nayarit. Enclavado en la hermosa sierra del municipio de Jala, en la Cofradía de Juanacatlán al sur del Estado, este sitio es un punto imperdible para los amantes del vino, la naturaleza y la cultura.

Este proyecto nació en 2019 con la plantación de parras traídas desde Europa, siendo Syrah (también conocida como shiraz) y Macabeo (variedad de uva blanca) las que se adaptaron mejor al ecosistema nayarita.

Tres años después, en 2022, la primera añada debutó en el mercado mexicano gracias al lanzamiento de los primeros vinos de la entidad con fines comerciales.

Un año después, en 2023, este viñedo decidió abrir sus puertas al público general para convertirse en un importante espacio turístico y en una parada obligatoria para quienes visitan el Pueblo Mágico de Jala.

Además, la calidad de las uvas de la cosecha Syrah 2022 y 2024 le valió a Meseta del Cielo, entrar en el Top 99 Vinos Mexicanos de la Revista Cava. Por si fuera poco, además de sus vinos de uva, este viñedo es casa de Santa Sirena, un vino refrescante y original elaborado a base de jamaica.

Actualmente Meseta del Cielo ofrece todos los sábados y domingos de 11:00 de la mañana a 4:30 de la tarde, catas y degustaciones con sus mejores etiquetas, así como recorridos guiados por la viña para conocer el proceso de producción mientras se admiran los paisajes encantadores de la sierra nayarita.

Más opciones

El amor por el vino también se puede disfrutar en más sitios de Nayarit, como la terraza Insu Sky Bar ubicada en lo alto del lujoso Hotel & Spa Marival Distinct, donde se puede deleitar el gusto y la vista con carta de vinos fabulosos, atardeceres hermosos y un menú de tapas que se puede maridar con vino y cócteles artesanales.

Otro sito en la lista de imperdibles es The Wine Corner Wine Bar & Restaurant, una excelente opción en Nuevo Nayarit con asientos al aire libre, especializado en vinos internacionales y europeos acompañados de platillos que van en maridaje perfecto para generar una explosión en paladar. La atención del personal, la decoración y el estilo del lugar es único en la bahía.

Otro lugar para no perder de pista es Tuna Blanca, restaurante comandado por el famoso Chef Thierry Blouet, un artista de la cocina internacional gourmet de autor y orgulloso miembro de la Academia Francesa Culinaria. El lugar perfecto para celebrar la vida y el amor junto al océano en Punta de Mita.

CT