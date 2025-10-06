Lunes, 06 de Octubre 2025

¿Cuánto cuestan y qué incluyen los planes Telcel Ultra?

Conoce todos los beneficios de estos nuevos planes que Telcel tiene par ti

Telcel ofrece sus nuevos planes Ultra; de esto se trata. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La empresa de telecomunicaciones Telcel tiene nuevos planes con atractivos beneficios y a precios adaptables a las necesidades de sus usuarios. En esta nota te explicamos de qué tratan los planes Telcel Ultra para que identifiques cuál se puede acomodar mejor a tus necesidades.

Los Plan Ultra de Telcel ofrecen diversas opciones y costos que se adaptan a las necesidades de cada usuario. Los clientes podrán disfrutar de una conectividad 5G para aquellos dispositivos que la soporten. No obstante, estos no son los únicos beneficios, también podrás obtener:

Datos, minutos, SMS y WhatsApp Sin Frontera que podrán ser utilizados en México, Estados Unidos y Canada, de forma indistinta.

Suscripción a Claro Video con Paramount+, donde podrás ver series y películas de canales como Comedy Central, MTV, Nickelodeon y Paramount.

  • Claro Drive: 20 GB en la nube para alojar fotos, videos y archivos
  • Claro Pay: Si pagas tu plan con esta app, se te regalará 1 GB adicional para navegar cada mes

Debes de considerar que estos planes no incluyen internet ilimitado para redes sociales. Por lo que, si pasas mucho tiempo en Instagram, Facebook o TikTok debes considerar que el tráfico será descontado de los datos móviles para que lo consideres desde la contratación.

Ahora bien, con respecto a los servicios "Sin Frontera", estos están limitados a 29 días consecutivos fuera de México. Si se excede dicho periodo o sobrepasas los límites de minutos, se podrían suspender los servicios.

Estos son los precios de los paquetes Telcel Ultra

  • Telcel Ultra 3: Costo mensual de $349 pesos por servicio o $399 pesos en controlado. 15 GB de datos y Claro Driave de 20 GB
  • Telcel Ultra 4: Costo mensual de $449 pesos por servicio o $499 pesos en controlado. 25 GB de datos y Claro Driave de 20 GB
  • Telcel Ultra 5: Costo mensual de $549 pesos por servicio o $599 pesos en controlado. 40 GB de datos y Claro Driave de 20 GB
  • Telcel Ultra 7: Costo mensual de $749 pesos por servicio o $799 pesos en controlado. 60 GB de datos y Claro Driave de 20 GB
  • Telcel Ultra 9: Costo mensual de $949 pesos por servicio o $999 pesos en controlado. 100 GB de datos y Claro Driave de 20 GB
  • Telcel Ultra Ilimitado: Costo mensual de $1,349 pesos por servicio o $1,399 pesos en controlado. Datos ilimitados y Claro Driave de 20 GB

