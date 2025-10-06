La empresa de telecomunicaciones Telcel tiene nuevos planes con atractivos beneficios y a precios adaptables a las necesidades de sus usuarios. En esta nota te explicamos de qué tratan los planes Telcel Ultra para que identifiques cuál se puede acomodar mejor a tus necesidades.Los Plan Ultra de Telcel ofrecen diversas opciones y costos que se adaptan a las necesidades de cada usuario. Los clientes podrán disfrutar de una conectividad 5G para aquellos dispositivos que la soporten. No obstante, estos no son los únicos beneficios, también podrás obtener:Datos, minutos, SMS y WhatsApp Sin Frontera que podrán ser utilizados en México, Estados Unidos y Canada, de forma indistinta.Suscripción a Claro Video con Paramount+, donde podrás ver series y películas de canales como Comedy Central, MTV, Nickelodeon y Paramount.Debes de considerar que estos planes no incluyen internet ilimitado para redes sociales. Por lo que, si pasas mucho tiempo en Instagram, Facebook o TikTok debes considerar que el tráfico será descontado de los datos móviles para que lo consideres desde la contratación.Ahora bien, con respecto a los servicios "Sin Frontera", estos están limitados a 29 días consecutivos fuera de México. Si se excede dicho periodo o sobrepasas los límites de minutos, se podrían suspender los servicios.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB