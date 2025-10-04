¿Tienes duda sobre cuál es la manera correcta de cargar la batería de tu celular? Hay algunas recomendaciones básicas que debes seguir para prolongar la vida útil de tu equipo. Procura atender las indicaciones que vienen en el manual de tu modelo y adquirir regulador y cable con la misma marca del teléfono.

Ahora bien, al momento de cargar el celular, qué consideraciones debes tener. Esto es lo que recomienda Grok 4, la Inteligencia Artificial (IA) de X, respecto a esta actividad cotidiana.

Procura mantener la carga de tu celular entre el 30 y el 80%

Cargar tu celular hasta el 100% constantemente o dejar que se descargue por completo puede acelerar el desgaste de la batería. El rango señalado reduce el estrés químico en las celdas de litio. Usa la función de "carga optimizada" disponible en iOS y Android para limitar automáticamente la carga al 80-90 por ciento.

Evita el calor durante la carga

No dejes tu celular en lugares calientes o bajo el sol pues esto puede producir un incremento en los componentes del teléfono lo cual puede ocasionar un incremento en la corriente que fluye al momento de cargar y producir afectaciones en tu equipo y desgaste en su pila.

No importa el estado de tu celular

En general, conectar el equipo cuando se encuentra en Modo Avión permite que la carga del celular sea más rápida. No obstante, esta diferencia de eficiencia no produce cambios en la extensión de vida del celular. Lo que sí es recomendable, es usar el teléfono lo menos posible justo para evitar que se puedan producir incrementos de temperatura.

Atiende estas sugerencias y manten la buena salud de tu teléfono inteligente.

