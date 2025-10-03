¿Cómo saber si alguien está usando tu WiFi y qué hacer para evitarlo?

En ocasiones, cuando usas tu WiFi, este puede volverse lento ya sea por problemas de conexión, porque estás muy lejos del módem, por alguna falla técnica o incluso porque alguien más está conectado a tu red y la está utilizando sin tu autorización.

Si sospechas que un usuario externo te está robando internet, a continuación te explicamos cómo comprobarlo y qué hacer para evitar que accedan a tu red.

El primer paso para saber si alguien más está usando tu WiFi es analizar tu red. Para ello, puedes consultarlo directamente desde tu módem o con herramientas digitales externas.

Si lo haces desde una laptop o computadora, puedes descargar de manera gratuita la aplicación Wireless Network Watcher de NirSoft.

Si prefieres usar tu celular, existe una alternativa disponible tanto para Android como para iOS llamada Fing, que puedes descargar desde Google Play o la App Store.

Para consultarlo desde el módem, solo debes ingresar a la configuración, normalmente a través de las direcciones 192.168.1.1 o 192.168.0.1 en el navegador. A hí podrás ver la lista de dispositivos conectados. Los proveedores de internet en México, como Telmex o Izzi, permiten acceder a esta opción y, desde ahí, bloquear dispositivos no autorizados.

Una vez que uses alguna de estas aplicaciones, podrás visualizar todos los dispositivos conectados a tu red; para identificarlos, solo necesitarás el nombre y fabricante de cada teléfono, computadora o tableta.

Si detectas que hay más usuarios conectados a tu WiFi, lo siguiente es proteger tu red para evitar que sigan robando tu señal. Para ello:

Cambia tu contraseña, utiliza letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos para hacerla más difícil de descifrar. Desactiva la opción WPS del módem, ya que facilita el acceso a intrusos. Oculta el nombre de tu red (SSID) para que no aparezca visible a cualquiera que busque WiFi cercano.

Recuerda que, en México, conectarse a una red WiFi sin autorización es considerado un delito , por lo que esta práctica indebida puede derivar en consecuencias legales.

