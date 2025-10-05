Esto le pasa a tu celular si lo cargas en modo avión

Aunque la herramienta de "modo avión" que ofrecen los celulares funciona principalmente para desactivar las señales inalámbricas durante los vuelos, existe una segunda utilidad que muy pocos aprovechan.

¿Sabes qué pasa si cargas tu celular con el modo avión activado?

Fabricantes como Apple, Samsung y Google han recomendado esta práctica.

Cuando activas el modo avión en tu celular, se desconectan las redes móviles, Wi-Fi y Bluetooth, esto permite que el trabajo de fondo del equipo concentre su energía exclusivamente en el proceso de carga.

Con ello, el celular no solo alcanza su carga completa más rápido, sino que también puede ayudar a preservar la vida útil de la batería pues se evita el sobrecalentamiento y el desgaste por tareas innecesarias.

Apple ha señalado en su sitio oficial de soporte que el modo avión puede ayudar a optimizar el rendimiento energético del iPhone, mientras que Samsung señala que es una forma de ahorrar energía.

Cuando el modo avión no está activado, la conectividad del equipo es uno de los principales drenajes de batería pues consume su energía al momento de buscar señales, datos y gestionar notificaciones. Sin embargo, al activar el modo avión todos estos procesos se detienen.

Es por ello que, diferentes compañías, recomiendan cargar el celular en modo avión para que el proceso de carga sea mucho más rápido. También puedes activarlo si deseas mantener batería durante el resto del día.

Aunque es importante saber que el activar esta opción implica no recibir llamadas o mensajes, por lo que durante el proceso de carga podrías quedarte incomunicado. Por esta razón, es importante no activarlo si es necesario mantenerte comunicado.

MV