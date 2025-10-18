Infonavit: ¿Qué es el crédito subsecuente y cómo conseguirlo?

Si ya liquidaste por completo tu primer financiamiento con Infonavit, ahora puedes acceder a una nueva oportunidad: el crédito subsecuente, una alternativa diseñada para trabajadores que desean continuar invirtiendo en su patrimonio.

Según con MiBolsillo, este segundo préstamo está pensado para quienes mantienen una relación laboral activa y cotizan ante el IMSS, y ofrece condiciones similares al primer crédito hipotecario. Dependiendo de tu perfil y el resultado de tu precalificación, la tasa de interés puede variar entre 3.06% y 10.41 por ciento.

¿Para qué se puede usar el segundo crédito de Infonavit?

El crédito subsecuente permite financiar distintos objetivos relacionados con la vivienda:

Comprar una casa nueva o usada

Adquirir un terreno

Construir una vivienda desde cero

Realizar remodelaciones o mejoras

Pagar otro crédito hipotecario de una institución financiera

Ojo, este tipo de financiamiento no aplica para esquemas como Cuenta Infonavit + Crédito Bancario ni mejOraSí, ya que estos están pensados para trabajadores independientes.

Requisitos para obtener el crédito subsecuente

Para poder acceder a este beneficio, es necesario cumplir con varios criterios establecidos por el Instituto:

Primer crédito liquidado: Debes haber terminado de pagar tu financiamiento anterior, sin importar si el inmueble ya fue liberado ante el Registro Público.

Buen historial con Infonavit: No debe haber registros de incumplimientos o apoyos extraordinarios.

¿Cómo iniciar el trámite para un segundo crédito Infonavit?

El proceso para solicitarlo es bastante accesible. Solo necesitas seguir estos pasos:

Ingresa al sitio web Mi Cuenta Infonavit.

Accede con tu Número de Seguridad Social (NSS).

Busca la opción para iniciar el crédito subsecuente.

Realiza tu precalificación, donde se verificará tu elegibilidad.

Espera la resolución del Instituto y la notificación sobre la aprobación.

Antes de iniciar el trámite, es importante hacer una evaluación realista de tu capacidad financiera y tus objetivos de vivienda. Infonavit sugiere no comprometer más del 20% de tus ingresos y mantener un buen historial crediticio.

