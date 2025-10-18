Infonavit: ¿Qué es el crédito subsecuente y cómo conseguirlo?

Si ya liquidaste por completo tu primer financiamiento con Infonavit, ahora puedes acceder a una nueva oportunidad: el crédito subsecuente, una alternativa diseñada para trabajadores que desean continuar invirtiendo en su patrimonio.Según con MiBolsillo, este segundo préstamo está pensado para quienes mantienen una relación laboral activa y cotizan ante el IMSS, y ofrece condiciones similares al primer crédito hipotecario. Dependiendo de tu perfil y el resultado de tu precalificación, la tasa de interés puede variar entre 3.06% y 10.41 por ciento.El crédito subsecuente permite financiar distintos objetivos relacionados con la vivienda:Ojo, este tipo de financiamiento no aplica para esquemas como Cuenta Infonavit + Crédito Bancario ni mejOraSí, ya que estos están pensados para trabajadores independientes.Para poder acceder a este beneficio, es necesario cumplir con varios criterios establecidos por el Instituto:Primer crédito liquidado: Debes haber terminado de pagar tu financiamiento anterior, sin importar si el inmueble ya fue liberado ante el Registro Público.El proceso para solicitarlo es bastante accesible. Solo necesitas seguir estos pasos:Antes de iniciar el trámite, es importante hacer una evaluación realista de tu capacidad financiera y tus objetivos de vivienda. Infonavit sugiere no comprometer más del 20% de tus ingresos y mantener un buen historial crediticio.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO