Infonavit: ¿Qué es el crédito subsecuente y cómo conseguirlo?

Este segundo crédito Infonavit busca que más trabajadores puedan mejorar su patrimonio

Infonavit sugiere no comprometer más del 20% de tus ingresos y mantener un buen historial crediticio. ESPECIAL

Si ya liquidaste por completo tu primer financiamiento con Infonavit, ahora puedes acceder a una nueva oportunidad: el crédito subsecuente, una alternativa diseñada para trabajadores que desean continuar invirtiendo en su patrimonio.

Según con MiBolsillo, este segundo préstamo está pensado para quienes mantienen una relación laboral activa y cotizan ante el IMSS, y ofrece condiciones similares al primer crédito hipotecario. Dependiendo de tu perfil y el resultado de tu precalificación, la tasa de interés puede variar entre 3.06% y 10.41 por ciento.

¿Para qué se puede usar el segundo crédito de Infonavit?

El crédito subsecuente permite financiar distintos objetivos relacionados con la vivienda:

  • Comprar una casa nueva o usada
  • Adquirir un terreno
  • Construir una vivienda desde cero
  • Realizar remodelaciones o mejoras
  • Pagar otro crédito hipotecario de una institución financiera

Ojo, este tipo de financiamiento no aplica para esquemas como Cuenta Infonavit + Crédito Bancario ni mejOraSí, ya que estos están pensados para trabajadores independientes.

Requisitos para obtener el crédito subsecuente

Para poder acceder a este beneficio, es necesario cumplir con varios criterios establecidos por el Instituto:

Primer crédito liquidado: Debes haber terminado de pagar tu financiamiento anterior, sin importar si el inmueble ya fue liberado ante el Registro Público.

  • Buen historial con Infonavit: No debe haber registros de incumplimientos o apoyos extraordinarios.
  • Ahorros acumulados: Es necesario contar con saldo suficiente en tu Subcuenta de Vivienda.
  • Capacidad de pago: El descuento mensual no debe superar el 20% de tu salario.
  • Límite de edad: Los hombres deben tener máximo 70 años y las mujeres no más de 75.
  • Historial crediticio positivo: Se evaluará tu comportamiento con otros créditos.

¿Cómo iniciar el trámite para un segundo crédito Infonavit?

El proceso para solicitarlo es bastante accesible. Solo necesitas seguir estos pasos:

  • Ingresa al sitio web Mi Cuenta Infonavit.
  • Accede con tu Número de Seguridad Social (NSS).
  • Busca la opción para iniciar el crédito subsecuente.
  • Realiza tu precalificación, donde se verificará tu elegibilidad.
  • Espera la resolución del Instituto y la notificación sobre la aprobación.

Antes de iniciar el trámite, es importante hacer una evaluación realista de tu capacidad financiera y tus objetivos de vivienda. Infonavit sugiere no comprometer más del 20% de tus ingresos y mantener un buen historial crediticio.

