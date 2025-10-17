Liverpool: Estas son las laptops con 40% de descuento en la Venta Especial

Liverpool ha arrancado con su nueva temporada de descuentos tras una semana de haber realizado su famosa Venta Nocturna: la Venta Especial.

Este nuevo evento arranca hoy, viernes 17 y finaliza el domingo 19 de octubre, y durante este fin de semana podrás encontrar artículos de diferentes departamentos con hasta 40 por ciento de descuento, permitiendo así a sus clientes adquirir sus productos favoritos a precios mucho más accesibles.

Entre los departamentos que cuentan con descuentos imperdibles está la sección de tecnología y ofrecen laptops con ese descuento que sin duda se debe aprovechar. A continuación compartimos algunas computadoras portátiles que puedes adquirir en esta Venta Especial.

DELL Laptop Inspiron 15 3535 15.6 pulgadas

La Dell Inspiron 3535 está equipada con un procesador AMD Ryzen 5 7520U, una memoria RAM de 8GB y almacenamiento SSD de 512GB que garantizan un funcionamiento ágil y eficiente, ideal para tareas cotidianas y multitarea.

HP Laptop 14 pulgadas Full HD Intel Core i3

Esta laptop está lista para conectarse a todos sus periféricos y se diseñó para satisfacer las necesidades empresariales con un puerto de datos USB Type-C®, un puerto RJ-45 y un puerto HDMI, 2 USB SuperSpeed Type-A, 1 combinación de auriculares y micrófono y 1 alimentación de CA.

DELL Laptop 3535 15.6 pulgadas Full HD

Procesador: AMD Ryzen 5 7520U con Gráficos AMD Radeon. Almacenamiento: 512GB SSD M.2. 8GB RAM DDR4

HP Laptop 14 pulgadas Full HD Intel Core i3

Laptop HP 240 G9 con procesador de 12va generación Core i3-1215U incluye mouse de regalo, un diseño delgado y ligero. La hermosa pantalla con su angosto borde y relación de pantalla y cuerpo grande brinda amplio espacio para trabajar o reproducir contenido.

Además de las ofertas en el área de tecnología, la Venta Especial de Liverpool incluye atractivos descuentos en categorías como ropa, calzado, juguetes, perfumería, electrodomésticos, artículos de línea blanca, muebles y más.

Cabe destacar que esta campaña está disponible tanto en la tienda en línea, la aplicación Liverpool Pocket, como en todas las sucursales físicas del país, lo que permite aprovechar las promociones desde cualquier lugar. Asimismo, los tarjetahabientes Liverpool disfrutan de beneficios adicionales, entre ellos meses sin intereses, puntos dobles y acceso anticipado o preferencial a determinados productos.

Además de las rebajas, Liverpool ha enfocado sus esfuerzos en ofrecer una experiencia de compra más completa mediante diversos servicios adicionales y, entre las facilidades más valoradas se encuentran el envío gratuito en compras que superan un monto mínimo, la opción Click & Collect, que permite recoger los pedidos en tienda sin costo, y las promociones bancarias que facilitan el pago a meses sin intereses.

Asimismo, en algunos departamentos es posible acceder a descuentos acumulables, lo que significa que un artículo con un 30 % de rebaja puede obtener beneficios extra si se liquida con tarjeta Liverpool o dentro de los horarios promocionales establecidos.

YC