La cinta “Tron: Ares” no logró despertar el interés del público durante su estreno, y sus resultados en taquilla reflejan esa falta de entusiasmo. De acuerdo con información publicada por The Hollywood Reporter, Disney estaría evaluando poner fin a la saga de ciencia ficción tras los bajos ingresos obtenidos en su primer fin de semana en cartelera.

ESPECIAL/DISNEY

El filme ha sido calificado como un fracaso comercial, y algunos analistas apuntan a la participación de Jared Leto como uno de los factores que afectaron su recepción, recordando que el actor ha encabezado otras producciones que tampoco lograron buenos números ni críticas favorables.

Según los reportes, “Tron: Ares” consiguió apenas 33 millones de dólares en su debut en Estados Unidos, pese a que su presupuesto de producción ascendió a 180 millones, lo que la posiciona entre las decepciones más notorias de Disney en tiempos recientes. A nivel global, la recaudación solo alcanzó los 60 millones de dólares durante su primera semana, lo que ha encendido las alarmas dentro del estudio respecto al futuro de la franquicia y la respuesta del público.

TRON

Un representante de una agencia vinculada a Jared Leto comentó que la relación del actor con los grandes estudios se debilitó después del fracaso de Morbius, película del universo de Spider-Man producida por Sony que tampoco logró buenos resultados. “Podrías haber contratado a Ryan Gosling, no iba a funcionar”, señaló, insinuando que el problema principal no recaía en el elenco, sino en la dirección del proyecto.

Vale recordar que Morbius recaudó 39 millones de dólares en Estados Unidos y 167 millones a nivel mundial, una cifra que contribuyó al estancamiento del universo cinematográfico de Sony basado en los personajes de Spider-Man.

“Tron: Ares”, la tercera entrega de la saga y secuela directa de Tron: El legado, presenta a Ares, una inteligencia artificial interpretada por Leto que se embarca en una peligrosa misión donde la humanidad se enfrenta al mundo digital. A pesar de la expectativa generada por su regreso, la película no logró conectar con la audiencia ni cumplir con las expectativas del estudio.

BB