SAT niega amenazas contra los trabajadores que se manifestaron

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) negó haber respondido con amenazas a las manifestaciones que parte de su personal realizó el día de ayer y que, por el contrario, se encuentra atendiendo las solicitudes de estos trabajadores con el apoyo de las Secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social.

La dependencia informó que se encuentra en contacto con los trabajadores y afirmó que las actividades al interior de sus oficinas se llevaron a cabo con normalidad en la mayoría.

En una tarjeta informativa, afirmó que mantiene abiertos los canales de diálogo y cooperación con sus trabajadores en un marco de respeto y responsabilidad.

El SAT indicó que los servicios de manera presencial se llevaron a cabo sin problemas en 155 de un total de 162 oficinas desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios que tiene en todo el país.

Reportó que únicamente suspendieron operaciones las oficinas ubicadas en Chihuahua, Chihuahua; Celaya, Guanajuato; Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco; y en Ciudad de México sedes Oriente y Sur.

Para los contribuyentes que no pudieron realizar su trámite, destacó que se les notificará la reprogramación de su cita, vía correo electrónico.

En caso de tener cualquier duda o aclaración pueden comunicarse al Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx, para recibir asesoría, o bien, a Marca SAT en el número 55 627 22 728.

