El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene por un objetivo financiero riguroso; está diseñado para supervisar que la declaración fiscal del contribuyente sea consecuente con sus gastos e ingresos. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando no es así? Aquí te lo contamos.

En caso de que un gasto supere lo que el contribuyente declara como ingreso, entraría en una situación denominada "discrepancia fiscal", regulada en el artículo 91 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR). La cual tiene por consecuencia desde sanciones administrativas a problemas legales como el fraude fiscal.

Según con información de MiBolsillo, el SAT utiliza diversas fuentes de información como expedientes, bases de datos y reportes de terceros para determinar la incongruencia fiscal entre gastos, depósitos, adquisiciones y pagos con tarjetas de crédito de la persona física con el excedente de ingresos que reporta. El contribuyente tiene 20 días para responder con pruebas que desvirtúen la acusación, como comprobantes de ingresos por préstamos, donaciones, premios o ingresos extraordinarios.

¿Cómo evitar sanciones ante el SAT?

Mantener un control riguroso de las finanzas personales será fundamental para evitar caer en cualquier irregularidad fiscal ante el SAT.

Registra bien los ingresos extraordinarios

Si se recibe dinero por conceptos como donaciones, premios o préstamos, especialmente cuando estos superan los 600 mil anuales, es fundamental conservar los comprobantes que justifiquen su origen.

Revisa tu declaración anual

Antes de enviar la declaración anual, hay que asegurarse de verificar la información precargada; revisar que los ingresos, deducciones y demás datos sean correctos, ya que cualquier error podría ser malinterpretado.

Controla tus movimientos bancarios

Llevar un monitoreo constante de las cuentas bancarias, tarjetas de crédito y cualquier otra operación financiera; es importante que los movimientos coincidan con tus ingresos declarados.

Conserva los comprobantes

Guardar todos los comprobantes fiscales, tanto de los ingresos que se reciben como de los gastos que se realizan para justificar cualquier inconsistencia detectada.

Riesgos de ignorar una discrepancia fiscal del SAT

Desde el año 2020, las discrepancias fiscales ante el SAT puede llevar a graves consecuencias cómo:

Cancelación del sello digital

Sanciones penales

En ciertos casos, si el contribuyente cubre de inmediato el monto defraudado, las sanciones pueden reducirse hasta en un 50%. No obstante, siempre es preferible prevenir este tipo de situaciones.

