¿Cuándo es el Buen Fin 2025? Fechas oficiales

Todo buen mexicano sabe que, al acercarse el cierre del año, llega el Buen Fin 2025, una de las mejores oportunidades para aprovechar descuentos y adquirir regalos de Navidad o ese gusto pendiente que antes parecía inalcanzable por su precio.

En esta ocasión, el Buen Fin celebra su decimoquinta edición con nuevas herramientas digitales y un impulso especial a los productos "Hecho en México", como parte de su compromiso con la innovación y el consumo nacional.

También contará con la participación de grandes, pequeñas y medianas empresas, que podrán inscribirse hasta el próximo 12 de noviembre de forma gratuita. Así que, te damos las claves para disfrutar para la próxima temporada de descuentos de la mejor forma posible.

¿Cuándo será el Buen Fin 2025?

En la edición de este año, se realizará con fechas oficiales del 13 al 17 de noviembre, además cuenta con una campaña a lo largo del país para lograr que se sumen más empresas a este evento.

Por su parte, la Secretaría de Economía (SE) dijo que ese fin de semana de ofertas será "clave para el fortalecimiento del consumo interno, el comercio formal y la promoción de bienes y servicios nacionales que promuevan la identidad nacional y la prosperidad compartida como eje principal del Plan México".

¿Qué tiendas participarán en esta edición?

Ahora bien, son cientos de tiendas las que se han sumado a la participación del Buen Fin 2025, y aún pueden seguirse sumando hasta un día antes de la fecha de inicio programada.

Así que podrás consultar todos los comercios participantes, tanto en tiendas físicas como en línea, en la página oficial del Buen Fin: https://www.elbuenfin.org/inicio

Sin embargo, entre los participantes se encuentran:

Promoda, Outlet Multimarcas

AutoZone

Philips

Vianney

C&A

Chedraui

Elektra

Home Depot

Flexi

Woolworth

¿Qué plataformas y apps tendrán descuentos en el Buen Fin 2025?

De la misma forma en que cientos de comercios participarán de forma física en el Buen Fin, también habrá tiendas en línea y aplicaciones que darán descuentos en el fin de semana más famoso de México.

Estas tiendas también pueden ser consultadas en el enlace oficial del Buen Fin 2025, pero entre las tiendas participantes se encuentran:

Totalplay y Totalplay Shop

Open English

Rappi

Didi Pay

El Economista

Claro Video

SHEIN

Koblenz

Natura

Emma Sleep

¿Qué es el Sorteo Buen Fin 2025 y cómo participar?

El Sorteo Buen Fin se realizará en la misma fecha en la que será el fin de semana de descuentos, y tiene como objetivo incentivar el uso de pagos electrónicos con tarjetas de crédito y débito.

Para participar, basta con realizar una compra mínima de 250 pesos con tarjeta en un comercio inscrito al sorteo.

Los comercios deberán cumplir ciertos requisitos:

Tener ingresos menores a 5 millones de pesos en el año anterior

Registrar su participación

Contar con buzón tributario activo

Estar al corriente en obligaciones fiscales

Aceptar pagos con tarjeta

La bolsa total del sorteo será de 500 millones de pesos.

Habrá dos premios mayores: uno para consumidores (250 mil pesos) y otro para los comercios (260 mil pesos). También se repartirán 321 mil premios entre 500 y 20 mil pesos para los tarjetahabientes, mientras que los negocios recibirán cientos de reconocimientos de 20 mil pesos.

Los resultados se darán a conocer el 28 de diciembre y los ganadores recibirán transferencias directas antes del 6 de enero de 2026.

¿Cuántos años cumple el Buen Fin?

Esta iniciativa nació en 2011, por lo que esta edición es la número 15 y desde la primera vez tuvo como objetivo de incentivar el comercio, reactivar la economía del país y promover la generación de empleos antes del cierre de cada año.

Nació como una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial.

