Consejos para dormir mejor por las noches y combatir el insomnio

Dormir bien no solo mejora el ánimo, también fortalece la salud del cuerpo y la mente. Si últimamente te cuesta conciliar el sueño o despiertas con sensación de cansancio, aunque creas que dormiste lo suficiente, es probable que estés enfrentando a un enemigo indeseable, el insomnio.

El insomnio es un trastorno más común de lo que parece. De acuerdo con Mayo Clinic, el descanso inadecuado puede estar relacionado con el estilo de vida, el estrés o incluso con ciertos medicamentos, pero con algunos cambios en la rutina es posible recuperar noches más tranquilas para sentirte mejor.

Lo que causa la falta de sueño, es decir, el insomnio

El insomnio suele aparecer cuando el cuerpo y la mente no logran desconectarse, dice Mayo Clinic. Las causas más frecuentes incluyen el estrés, las preocupaciones familiares, las responsabilidades diarias o problemas de salud. También influyen los hábitos no tan buenos que suelen tenerse, como los horarios irregulares, el consumo de cafeína o alcohol en exceso, fumar o pasar tiempo frente a pantallas antes de dormir.

Algunas personas experimentan insomnio temporal -por ejemplo, durante una etapa de tensión o ansiedad-, mientras que otras desarrollan insomnio crónico que se extiende por meses y requiere atención médica.

Cómo afecta la falta de sueño

No dormir bien, o al menos lo suficiente, impacta de forma directa en la calidad de vida. La falta de descanso provoca cansancio, irritabilidad, baja concentración y menor rendimiento en la escuela o el trabajo. Además, altera el equilibrio del cuerpo, debilita el sistema inmunológico y puede agravar padecimientos crónicos como la hipertensión, la depresión o la diabetes.

Consejos para dormir mejor por las noches

La buena noticia es que dormir mejor sí es posible y por eso, Mayo Clinic recomienda seguir estos consejos:

Mantén un horario fijo: acuéstate y despierta a la misma hora todos los días, incluidos fines de semana.

Evita comidas pesadas, cafeína, nicotina y alcohol antes de dormir.

Crea un ambiente ideal: habitación fresca, silenciosa y sin pantallas; sí, eso incluye celulares.

Limita las siestas a menos de una hora y evita dormir durante la tarde.

Realiza actividad física de manera regular, pero no justo antes de acostarte.

Reduce el estrés: aunque suena imposible, se puede si anotas tus pendientes, organizas tu día y pruebas técnicas de relajación o meditación.

Dormir bien es una inversión en salud, dice Mayo Clinic. Si los problemas para conciliar el sueño siguen después de estos consejos, lo mejor es acudir a un especialista para descartar problemas médicos y recibir el tratamiento adecuado.

