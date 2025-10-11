Para qué sirve tomar colágeno y qué beneficios tiene para el cuerpo

El colágeno es una de las proteínas más importantes del cuerpo humano, ya que forma parte de la estructura de la piel, los huesos, los músculos, los tendones y los ligamentos. Es la encargada de mantenerlos firmes, elásticos y resistentes. Con el paso del tiempo, su producción natural disminuye, lo que provoca flacidez, arrugas y molestias articulares, por lo que muchas personas recurren a suplementos o alimentos ricos en colágeno para compensar esa pérdida.

De acuerdo con el sitio especializado Healthline, tomar colágeno puede traer varios beneficios comprobados en la salud, aunque todavía se requieren más estudios para confirmar su efectividad a largo plazo.

Para qué sirve tomar colágeno

Según el sitio Healthline, son seis los grandes beneficios que tiene consumir colágeno. Estos son:

Mejora la salud de la piel

Uno de los principales motivos por los que las personas toman colágeno es para cuidar la piel. Esta proteína ayuda a mantener la elasticidad, hidratación y firmeza, reduciendo la aparición de arrugas y la resequedad. Los estudios disponibles muestran que tras varias semanas de consumo regular, se puede estimular la producción natural de colágeno, elastina y fibrilina, compuestos esenciales para una piel más tersa.

Alivia el dolor articular

El colágeno también contribuye a proteger el cartílago y reducir la inflamación en las articulaciones, por lo que puede aliviar molestias en casos de osteoartritis o desgaste articular. Algunos estudios sugieren, dice Healthline, que una dosis diaria de entre 8 y 12 gramos puede mejorar la movilidad y disminuir el dolor.

Fortalece huesos y músculos

El consumo regular de colágeno puede prevenir la pérdida ósea al fortalecer los huesos y aumentar la densidad mineral ósea, reduciendo el riesgo de osteoporosis. Según Healthline, también favorece el crecimiento y mantenimiento de la masa muscular, especialmente en adultos mayores con pérdida de fuerza o sarcopenia, sobre todo cuando se combina con ejercicio físico.

Cuida la salud del corazón

Otro de los posibles beneficios del colágeno que menciona Healthline es su efecto positivo en el sistema cardiovascular, ya que ayuda a mantener la estructura y elasticidad de las arterias, reduciendo la rigidez y favoreciendo el aumento del colesterol HDL (conocido como "colesterol bueno"), lo que podría ayudar a prevenir enfermedades del corazón.

¿De dónde se obtiene el colágeno?

Según Healthline, el colágeno se puede obtener de manera natural al consumir alimentos de origen animal, como la piel de pollo, piel de cerdo, carne de res y pescado. También se encuentra en alimentos con gelatina, como el caldo de huesos, ya que esta proviene del colágeno cocido. Adicionalmente, se pueden conseguir mediante suplementos alimenticios que lo contienen.

Otros posibles beneficios de consumir colágeno

Aunque no hay evidencia científica suficiente, algunos estudios citados por Healthline sugieren que el colágeno podría fortalecer el cabello y las uñas, mejorar la salud intestinal o incluso apoyar el estado de ánimo y el metabolismo.

Y al final indica que tomar colágeno puede ayudar a mantener la piel, los huesos, los músculos y las articulaciones saludables, aunque su eficacia depende de cada organismo y del tipo de producto consumido.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

