Suburbia es una tienda departamental de origen mexicano cuya actividad principal consiste en la venta de ropa, calzado, perfumería, blancos, línea blanca, electrónica, juguetería y telefonía celular. Actualmente, pertenece al Puerto de Liverpool, mismo que adquirió la cadena en 2017 después de que Walmart de México y Centroamérica la puso en venta. Fue en 2018 que el nuevo propietario empezó a desaparecer el formato Fábricas de Francia, cerrando 4 de ellas, y convirtiendo 23 a tiendas Liverpool. Mientras que las 15 tiendas restantes se convirtieron al formato Suburbia.Esta tienda se ha posicionado como una de las favoritas de las y los mexicanos que buscan comprar diversos artículos, principalmente ropa, calzado, perfumería y tecnología.Suburbia mantiene precios accesibles y ofertas todo el año en varios de sus departamentos. En este regreso a clases, no te puedes perder de las ofertas en tecnología que la tienda tiene para ti en productos como teléfonos celulares, audífonos y relojes inteligentes. ¡Regresa bien equipado a clases!A continuación te compartimos los artículos que podrás encontrar con ofertas imperdibles para un exitoso inicio de ciclo escolar.