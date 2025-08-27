Suburbia es una tienda departamental de origen mexicano cuya actividad principal consiste en la venta de ropa, calzado, perfumería, blancos, línea blanca, electrónica, juguetería y telefonía celular . Actualmente, pertenece al Puerto de Liverpool, mismo que adquirió la cadena en 2017 después de que Walmart de México y Centroamérica la puso en venta.

Fue en 2018 que el nuevo propietario empezó a desaparecer el formato Fábricas de Francia, cerrando 4 de ellas, y convirtiendo 23 a tiendas Liverpool. Mientras que las 15 tiendas restantes se convirtieron al formato Suburbia .

Esta tienda se ha posicionado como una de las favoritas de las y los mexicanos que buscan comprar diversos artículos, principalmente ropa, calzado, perfumería y tecnología.

Suburbia mantiene precios accesibles y ofertas todo el año en varios de sus departamentos. En este regreso a clases, no te puedes perder de las ofertas en tecnología que la tienda tiene para ti en productos como teléfonos celulares, audífonos y relojes inteligentes. ¡Regresa bien equipado a clases!

A continuación te compartimos los artículos que podrás encontrar con ofertas imperdibles para un exitoso inicio de ciclo escolar.

Ofertas del departamento de tecnología en Suburbia

Celular iPhone 13 en 10 mil 499 pesos

ESPECIAL / Suburbia

Celular Samsung Galaxy A16 Super en 2 mil 599 pesos

ESPECIAL / Suburbia

Celular Honor X8C en 5 mil 999 pesos (con regalo)

ESPECIAL / Suburbia

Tablet Samsung Galaxy S6 Lite en 5 mil 499 pesos

ESPECIAL / Suburbia

Laptop HP Pavilion en 4 mil 999 pesos

ESPECIAL / Suburbia

Tablet Huawei Mate Pad en 7 mil 498 pesos

ESPECIAL / Suburbia

Tablet Samsung Tab A9+ en 3 mil 799 pesos

ESPECIAL / Suburbia

Tablet Huawei Mate Pad 12X en 11 mil 199 pesos

ESPECIAL / Suburbia

Multifuncional HP Ink Advantage2374 en mil 298 pesos

ESPECIAL / Suburbia

Smartwatch Huawei Band 10 en 699 pesos

ESPECIAL / Suburbia

Audífonos STF Aurum en 599 pesos

ESPECIAL / Suburbia

Audífonos Skullcandy en 899 pesos

ESPECIAL / Suburbia

Audífonos Huawei True Wireless Freebuds Se 3 en 699 pesos

ESPECIAL / Suburbia

Multifuncional HP Smart Tank 585 en 3 mil 779 pesos

ESPECIAL / Suburbia

Audífonos STF Aurum en 399 pesos

ESPECIAL / Suburbia

Smartwatch Huawei Fit 4 en 2 mil 399 pesos

ESPECIAL / Suburbia

