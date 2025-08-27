El próximo 15 de septiembre se abrirá el registro en línea, a nivel nacional, para que alumnas y alumnos de nuevo ingreso a secundaria puedan acceder a la Beca Rita Cetina.

Este apoyo forma parte del esfuerzo de los Programas para el Bienestar para garantizar que ninguna niña, niño o adolescente abandone sus estudios por falta de recursos. La beca también reconoce el derecho a la educación y fortalece la economía de las familias mexicanas.

El registro deberá ser hecho por madres, padres o tutores a través de la plataforma oficial del programa, para lo cual se requerirá la Llave MX, una herramienta de identidad digital del Gobierno de México.

Este 2025, la Beca Rita Cetina entrega a cada familia, por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar, 1,900 pesos bimestrales más 700 pesos por cada estudiante adicional. Por ejemplo, un hogar con dos estudiantes de secundaria recibe en total 2,600 pesos bimestrales.

La Beca Rita Cetina es ya un apoyo universal en secundaria, es decir, para todas y todos los estudiantes; el único requisito es estar inscrita o inscrito en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada.

