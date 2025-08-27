¡El Buen Fin durará más este año! Conoce las fechas y lo que se sabe hasta el momento

Con motivo del 15º aniversario de El Buen Fin, "el fin de semana más barato del año" tendrá varias novedades en su edición de este año.

Desde su creación en el 2011, este evento se ha consolidado como una de las campañas más importantes de México, pues impulsa la economía nacional al fomentar el consumo y generar una derrama económica significativa.

Durante la firma de las Reglas de Operación del Programa en las instalaciones de la Secretaría de Economía (SE), efectuada en julio pasado, la dependencia del Gobierno Federal indicó que el Buen Fin 2025 es "clave para el fortalecimiento del consumo interno, el comercio formal y la promoción de bienes y servicios nacionales que promuevan la identidad nacional y la prosperidad compartida como eje principal del Plan México".

Te puede interesar: Sheinbaum resta importancia a casa de Noroña en Tepoztlán

¿Cuándo será el Buen Fin 2025?

De acuerdo con lo anunciado por la SE, el Buen Fin 2025 tendrá una duración más amplia que sus ediciones pasadas, pues se le sumará un día, abarcando del jueves 13 al lunes 17 de noviembre.

Una de las novedades de la edición 2025 de El Buen Fin es que se impulsará la marca "Hecho en México", un tema que estará a cargo de la titular del Eje Transversal Marca Nacional, Bárbara Botello.

Como todas las ediciones anteriores se mantendrá la realización del sorteo de lotería, pero por ser la edición 15 del evento, se lanzará un billete conmemorativo de aniversario.

Durante la firma de las Reglas de Operación de El Buen Fin 2025 se acordó que el grupo de Trabajo impulsará la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los productores nacionales.

Al haber tocado las puertas de empresas que nunca habían participado o que dejaron de ser parte del evento, el gobierno mexicano logró concretar la participación de la cadena Oxxo.

"Oxxo no ha participado nunca en esta campaña, en este programa es la primera vez que participamos y sabemos que por sus características tenemos que encontrar promociones que resulten atractivas para los consumidores y estamos en eso" , indicó el director de Asuntos Corporativos de Femsa, Roberto Campa Cifrián, durante la presentación de "Oxxo, nuevo aliado de El Buen Fin".

Mira esto: Gobierno de Jalisco va contra propietarios de anuncios espectaculares

En el evento, la Secretaría de Economía también indicó que están en conversaciones para que Walmart regrese al evento, ya que desde el 2019 la cadena de tiendas de autoservicio dejó de participar, pues dejó de ser parte de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad). En lugar del Buen Fin lanzó el "Fin de Semana Irresistible".

El registro gratuito para participar en el fin de semana de descuentos está disponible desde el 24 de julio en la página http://elbuenfin.org/ .

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha dicho que dará atención a los consumidores a través del Teléfono del Consumidor y desplegará jornadas de vigilancia durante los días del evento.

Con información de SUN y EFE

Lee también: Tren Ligero ofrecerá servicio gratuito a adultos mayores por el Día del Abuelo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB