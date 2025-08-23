¡Las vacaciones están por terminar! El próximo lunes 1 de septiembre dará inicio el ciclo escolar 2025-2026 para alumnos de preescolar, primaria y secundaria en México.

Junto con ellos, profesores y personal académico que siguen el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) también retomarán sus actividades.

Si eres de los que sienten que las vacaciones no fueron suficientes, te contamos cuándo podrás disfrutar del primer puente del nuevo ciclo escolar.

¿Cuándo es el primer puente del ciclo escolar 2025-2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el primer puente tras el regreso a clases será el martes 16 de septiembre, con motivo del Día de la Independencia de México.

El lunes 15 de septiembre está marcado como día de reflexión, en el marco del 215° aniversario del inicio de la lucha por la Independencia.

Aunque ese día no es considerado descanso oficial, algunas escuelas podrían suspender clases o reducir actividades, lo que abriría la posibilidad de un megapuente.

El 16 de septiembre sí es un día de descanso obligatorio, según la Ley Federal del Trabajo (LFT). Si se otorgan también el sábado 13, domingo 14 y lunes 15, el descanso se extendería por cuatro días consecutivos.

Sin embargo, esto dependerá de cada institución educativa.

¿Qué días se podrían descansar?

Sábado 13 de septiembre

Domingo 14 de septiembre

Lunes 15 de septiembre (no obligatorio, puede ser opcional)

Martes 16 de septiembre (obligatorio por ley)

Si solo se otorga el 16 de septiembre, ese será el único día de descanso oficial. Aun así, representa una primera pausa para recargar energías tras el inicio del ciclo escolar.

