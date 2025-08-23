El regreso a clases 2025 en México está cada vez más cerca, y con él llega la emoción de estrenar útiles escolares. Hoy, mientras los padres de familia preparan las listas oficiales para sus hijos en educación básica, muchos recuerdan con nostalgia aquellos objetos que marcaron su infancia y adolescencia en las décadas de los 80 y 90. Esa época dejó huella en generaciones enteras gracias a útiles que, más allá de ser prácticos, se convirtieron en símbolos de estilo y creatividad dentro del salón de clases.

Aquí te compartimos una lista de los útiles escolares más recordados de esos años, con una breve explicación de qué eran y por qué eran tan populares.

Colores Mapita

Un clásico de la primaria mexicana. Estos lápices de colores eran baratos, pero duraderos, y tenían un diseño sencillo que los hacía comunes en cualquier estuche.

Colores Blanca Nieves

Caracterizados por su presentación económica, también eran muy utilizados por los niños de primaria en los primeros años escolares. Venían en cajas pequeñas que cabían en cualquier mochila, en presentaciones de 6 o 12 colores.

Cuadernos Escribe

Reconocidos por sus portadas blancas con detalles dorados y rojos, estos cuadernos eran sinónimo de orden y buena presentación en la escuela.

Plumones Pincelín Werever

Eran plumones de punta tipo pincel que permitían colorear con trazos más artísticos. Su practicidad y variedad de colores los hicieron muy populares.

Espirógrafo

Un juguete educativo que servía para crear figuras geométricas y mandalas con ayuda de plantillas y engranes. Muchos niños podían pasar horas dibujando con él.

Plantillas o reglas para dibujar figuras

Disponibles con formas de animales, letras o números, ayudaban a decorar cuadernos y hacer dibujos más uniformes.

Lapicera de puntillas

El antecesor del portaminas moderno. Venía con puntillas intercambiables que se colocaban en la parte trasera, lo que evitaba sacar punta.

Colores Prismacolor

Una opción más cara y de mayor calidad, eran los colores ideales para trabajos artísticos por sus tonos intensos y gran durabilidad.

Colores Faber Castell

Al igual que Prismacolor, representaban un nivel premium. Su diseño y pigmentación destacaban frente a otras marcas; eran los favoritos para los amantes de hacer márgenes o dibujar portadas.

Plumas de gel de colores

Se volvieron moda en los 90 por su tinta brillante y, en ocasiones, con acabados metálicos o neón que llamaban la atención.

Troll de adorno para lápiz

Un accesorio divertido con cabellera de colores estrafalarios que se colocaba en la parte superior de los lápices, dándoles un toque único.

Mochila inflable

De plástico llamativo y transparente, era más un artículo de moda que de resistencia, pero todos querían presumirla en la escuela.

Pegamento vinílico de boliche

Este pegamento blanco se distinguía por su tapa en forma de pino de boliche. Además de práctico, era inconfundible por su diseño.

Sacapuntas con borrador y escoba

Un accesorio ingenioso que incluía borrador y una mini escoba para limpiar las virutas del lápiz, algo que encantaba a los niños.

Corrector de máquina de escribir

Una cinta que se usaba para cubrir errores, muy común antes de que las computadoras se volvieran parte del día a día.

Papel calca

Ideal para copiar textos o dibujos, sobre todo en tareas escolares que pedían duplicar a mano.

El regreso a clases 2025 puede ser el pretexto perfecto para recordar cómo estos útiles escolares marcaron toda una época. Aunque muchos ya no se utilizan, siguen presentes en la memoria colectiva y evocan la ilusión de estrenar mochila, lápices y cuadernos cada nuevo ciclo escolar.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee si te interesa: ¿Pueden exhibir a estudiantes por no pagar colegiatura? Profeco responde

OF