CDMX: ¿De cuánto es la multa por no usar parquímetro?

En la Ciudad de México, los parquímetros buscan regular el uso del espacio público y facilitar la rotación vehicular, principalmente en lugares donde la demanda de estacionamiento es elevada.Sin embargo, muchos conductores desconocen o desestiman el uso de estos dispositivos, lo que puede derivar en infracciones y en la colocación de una "araña" o candado inmovilizador. La única manera de liberarlo es pagando la multa.En 2025, el valor de la UMA es de $113.14, por lo que la multa podría ir de los $565.70 a los mil 131.40 pesos. A dicha cantidad se suma el costo del retiro del inmovilizados, que corresponde a $327 pesos. La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y la Tesorería de la Ciudad de México ofrecen diferentes modalidades de pago para las multas, incluyendo las emitidas en el sistema ecoPar1: