CDMX: ¿De cuánto es la multa por no usar parquímetro?

En la Ciudad de México, los parquímetros buscan regular el uso del espacio público y facilitar la rotación vehicular, principalmente en lugares donde la demanda de estacionamiento es elevada.

Sin embargo, muchos conductores desconocen o desestiman el uso de estos dispositivos, lo que puede derivar en infracciones y en la colocación de una "araña" o candado inmovilizador. La única manera de liberarlo es pagando la multa.

¿De cuánto es la multa por no usar parquímetro en CDMX?

En 2025, el valor de la UMA es de $113.14, por lo que la multa podría ir de los $565.70 a los mil 131.40 pesos. A dicha cantidad se suma el costo del retiro del inmovilizados, que corresponde a $327 pesos.

¿Cómo pagar una multa por no usar parquímetro en CDMX?

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y la Tesorería de la Ciudad de México ofrecen diferentes modalidades de pago para las multas, incluyendo las emitidas en el sistema ecoPar1:

Pago en línea: Directamente en el portal de Tesorería de la CDMX www.finanzas.cdmx.gob.mx, donde se pueden consultar y pagar sus multas ingresando la placa del auto. Después, el sistema genera una línea de captura para cubrir el monto.

