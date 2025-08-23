Todo está listo para el regreso a clases en México dentro de algunos días y eso incluye también los gastos de la temporada, por lo que el uso de tarjeta de crédito incrementa, pero ¿Qué se paga más? Aquí los datos:

El regreso a clases pega fuerte en la cartera de las familias mexicanas y también en el uso de las tarjetas de crédito . HSBC México reportó que en esta temporada el ticket promedio con tarjeta crece 30% , lo que refleja el peso de los gastos escolares previos al inicio del ciclo.

De acuerdo con el banco, 42% de las compras con tarjeta se destinan a colegiaturas, 21% a uniformes y calzado, 17% a útiles escolares, 12% a tecnología y 8% a mochilas y accesorios .

"El regreso a clases es uno de los picos más importantes del año en el uso de tarjeta de crédito, junto con los gastos navideños y el Buen Fin. Es importante prepararse y planear ese gasto anual y consumir de manera responsable para evitar acumular deudas por artículos no prioritarios", dijo el director de medios de pago y créditos sin garantía de HSBC México, Santiago Gil.

La institución financiera advirtió que dejar las compras para última hora puede desbalancear las finanzas y recomendó reutilizar libros, uniformes o mochilas en buen estado, hacer una lista de lo que realmente se necesita y respetar el presupuesto.

HSBC también sugirió aprovechar promociones y comparar precios, además de usar meses sin intereses únicamente para artículos duraderos, como equipos tecnológicos .

En el caso de clientes con tarjetas premier, recomendó revisar si cuentan con seguros que protejan dispositivos como laptops o teléfonos, o contratar coberturas adicionales a bajo costo.

El banco resaltó que el regreso a clases se suma a los picos de gasto de fin de año y el Buen Fin, por lo que la planeación es clave para evitar que el ciclo escolar arranque con deudas innecesarias.

