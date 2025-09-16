Qué es el CEP y cómo funciona con el cambio de modo en transferencias bancarias?

En México, las operaciones electrónicas realizadas a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) contarán con un nuevo respaldo oficial: el Comprobante Electrónico de Pago (CEP). Este documento, emitido por el Banco de México (Banxico), tiene como objetivo otorgar mayor transparencia y seguridad a los usuarios al momento de validar sus movimientos financieros. Su implementación marca un paso importante en la forma en que los clientes podrán comprobar que sus transferencias se realizaron correctamente.

El CEP concentra información esencial de cada transacción, como la fecha, el monto enviado, la institución bancaria de origen y la receptora, además de la clave de rastreo o referencia. Gracias a estos datos, los clientes tendrán la posibilidad de verificar que el pago se ejecutó de manera adecuada y, en caso de irregularidades, presentar un respaldo oficial al banco. Este comprobante ya puede descargarse desde el sitio de Banxico en formatos PDF o XML, siempre que se cuente con la información necesaria de la operación.

A partir del 1 de octubre de 2025, este documento cobrará aún más relevancia con la aplicación del Monto Transaccional de Usuario (MTU), una nueva disposición que exigirá a las instituciones bancarias implementar filtros adicionales de identificación en operaciones que superen ciertos montos. En este escenario, el CEP funcionará como un comprobante clave tanto para los clientes como para las entidades financieras.

¿Cómo descargar el CEP en septiembre de 2025?

Para obtener este comprobante, el usuario debe ingresar al portal del Banco de México e incluir datos como la fecha de la transferencia, el banco emisor y el receptor, el número de cuenta beneficiaria, el monto y la clave de rastreo. Con esta información, el sistema genera el documento que certifica la transacción.

Ventajas y limitaciones del CEP

El principal aporte del CEP es la seguridad: al ser un comprobante oficial, no puede ser manipulado, lo que disminuye la posibilidad de fraudes. También facilita la localización de transferencias que presenten fallas o retrasos. Sin embargo, este comprobante no garantiza la entrega inmediata del dinero; si existen errores en los datos del beneficiario o un rechazo por parte del banco receptor, la operación podría verse afectada. Por ello, es fundamental revisar con cuidado la información antes de realizar un envío y conservar siempre el documento generado.

BB