Beca Rita Cetina: En esta fecha cierra el registro para secundaria

Desde ayer lunes 15 de septiembre se abrió el registro en línea de la Beca Rita Cetina para todos los estudiantes de nuevo ingreso a secundaria en este ciclo escolar 2025-2026.La Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina" otorga un monto de mil 900 pesos de manera bimestral a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.Este periodo de nuevas inscripciones se mantendrá abierto hasta el próximo 30 de septiembre.Este apoyo está dirigido a las familias con estudiantes inscritos en escuelas públicas de secundaria y tiene el objetivo de reconocer el derecho a la educación y fortalecer la economía familiar para garantizar que todos los estudiantes puedan concluir sus estudios de manera satisfactoria, disminuyendo la deserción escolar.Para evitar contratiempos al momento de realizar el registro, es fundamental que prepares los siguientes documentos y datos personales (todos los papeles tienen que estar digitalizados):Finalmente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) puso a disposición de los ciudadanos el número de "Educatel", para atender cualquier duda y brindar orientación durante tu proceso de registro al programa. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.