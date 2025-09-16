Beca Rita Cetina: En esta fecha cierra el registro para secundaria

Desde ayer lunes 15 de septiembre se abrió el registro en línea de la Beca Rita Cetina para todos los estudiantes de nuevo ingreso a secundaria en este ciclo escolar 2025-2026.

La Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina" otorga un monto de mil 900 pesos de manera bimestral a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Este periodo de nuevas inscripciones se mantendrá abierto hasta el próximo 30 de septiembre.

Este apoyo está dirigido a las familias con estudiantes inscritos en escuelas públicas de secundaria y tiene el objetivo de reconocer el derecho a la educación y fortalecer la economía familiar para garantizar que todos los estudiantes puedan concluir sus estudios de manera satisfactoria, disminuyendo la deserción escolar.

Para evitar contratiempos al momento de realizar el registro, es fundamental que prepares los siguientes documentos y datos personales (todos los papeles tienen que estar digitalizados):

Datos de la madre, padre o tutor responsable:

CURP (digitalizada).

Número de celular.

Correo electrónico.

Identificación oficial vigente (credencial INE digitalizada).

Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses).

Datos del estudiantes o estudiantes:

CURP: digitalizada.

Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT).

Proceso de registro PASO a PASO para madres, padres o tutores:

Ingresa a la página www.becaritacetina.gob.mx

Inicia sesión con tu cuenta Llave MX.

Verifica los datos precargados de la Llave MX.

Carga tu INE en formato PDF o en foto (JPG).

Llena los datos de tu domicilio y carga el comprobante de domicilio.

Acepta el "Aviso de Privacidad" y da clic en "Guardar registro".

Te puede interesar: Pensión Bienestar: Apellidos que cobran mañana miércoles 17 de septiembre

Para registrar a los estudiantes sigue los siguientes pasos:

Da clic en "Registrar un estudiante".

Captura la CURP y selecciona "Validar".

Verifica los datos precargados del estudiante.

Ingresa la Clave del Centro de Trabajo (CCT) y da clic en "Buscar".

Completa nivel educativo, turno, grado y parentesco.

Da clic en "Guardar y continuar" y descarga o guarda el comprobante de registro.

Finalmente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) puso a disposición de los ciudadanos el número de "Educatel", para atender cualquier duda y brindar orientación durante tu proceso de registro al programa. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

Para la Ciudad de México: 55 3601 7599

Para el resto del territorio mexicano: 800 288 6688

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV