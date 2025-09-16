El peso mexicano registró, en la jornada previa, la mejor cotización en más de un año; este 16 de septiembre no abrirán las entidades bancarias.

En este inicio de jornada, el tipo de cambio se cotizó en 18.35 pesos por unidad, en un día marcado por el cierre de la banca debido al feriado.

¿En cuánto se cotiza el dólar HOY, 16 de septiembre en Banco Azteca?

Este 16 de septiembre, la cotización del dólar en Banco Azteca es de 17.30 pesos a la compra y 18.79 pesos a la venta.

Tipo de cambio según el Diario Oficial de la Federación hoy, 16 de septiembre

Con respecto al tipo de cambio FIX, que es el que cada día publica Banxico según el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 16 de septiembre no hay asignación por día feriado.

Tipo de cambio del dólar a peso martes 16 de septiembre de 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.00 Banco Azteca 17.30 18.79 BBVA Bancomer 17.50 18.64 Banorte 17.50 19.00 Citibanamex 17.82 18.84 Scotiabank 17.60 19.30

Respecto a la cotización del dólar en Banco Azteca, este 16 de septiembre no se posiciona como una primera opción para la compra. En comparación, se recomendaría acudir a Citibanamex o Afirme, ya que hoy encabezan la lista como mejores alternativas.

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

