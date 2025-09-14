Condusef alerta sobre fraude con cargos "pequeños" fantasma en TDC y TDD

En los últimos días, usuarios de redes sociales han alertado sobre un fraude masivo relacionado con cargos no reconocidos, vinculados a un comercio identificado como IKP*TGB. Los montos, que van de 200 a 250 pesos, se realizan de forma discreta con el objetivo de pasar inadvertidos en los estados de cuenta.

Una usuaria de TikTok, conocida como @CinEp, compartió que cerca de las 9:00 de la noche recibió una notificación de un movimiento en su tarjeta digital. Al revisar con detalle, descubrió un cargo similar en su tarjeta física, a pesar de no haber realizado ninguna compra. Al investigar más, encontró que decenas de personas habían reportado experiencias idénticas en internet.

Los clientes aseguran que los bancos tardan en responder, mientras el número de denuncias sigue creciendo y crece la exigencia de que las autoridades financieras intervengan.

¿Cómo funciona el fraude?

El esquema utilizado es simple pero eficaz: los delincuentes aplican cargos pequeños y frecuentes, lo que lleva a que los tarjetahabientes los confundan con compras legítimas. De esta manera, los cobros fraudulentos logran pasar desapercibidos.

La Condusef explica que los delincuentes suelen realizar microcargos de entre 10 y 50 pesos para comprobar la validez de la tarjeta. Si el titular no los identifica ni los reporta, el siguiente paso es aplicar cobros mayores, lo que puede llevar a vaciar la cuenta. Estos movimientos a menudo aparecen disfrazados como “pago de servicio”, “suscripción” o conceptos genéricos que no llaman la atención.

Recomendaciones para evitar fraudes

La Condusef sugiere tomar precauciones como:

Habilitar notificaciones en la aplicación bancaria para monitorear transacciones en tiempo real.

Revisar el estado de cuenta mínimo una vez por semana.

Priorizar el uso de tarjetas digitales con CVV dinámico en compras por internet.

Evitar compartir información financiera en sitios o redes poco confiables.

Reportar de inmediato al banco cualquier movimiento sospechoso.

