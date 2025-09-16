Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana 16 y 17 de septiembre

Esta es la tercera semana del mes en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertara los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar lo $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Cebolla blanca por kilo a $19.80 pesos

Manzana Golden bolsa a $29.80 pesos

Manzana Red bolsa a $29.80 pesos

Papaya por kilo a $27.80 pesos

Calabaza italiana por kilo a $29.80 pesos

Uva blanca sin semilla por kilo a $64.80 pesos

Piña miel por kilo a $24.80 pesos

Limón con semilla por kilo a $19.80 pesos

Zanahoria por kilo a $16.80 pesos

Naranja por kilo a $31.80 pesos

Aguacate hass malla por pieza a $39.80 pesos

Chile serrano por kilo a $59.80 pesos

Nopal entero por kilo a $36.80 pesos

Ajo a granel por kilo a $129 pesos

Col blanca por kilo a $19.80 pesos

Tuna blanca por kilo a $26.80 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pollo entero con vísceras por kilo a $39.80 pesos

Milanesa de res por kilo a $198.90 pesos

Menudo de res por kilo a $84.90 pesos

Milanesa de cerdo por kilo a $112 pesos

Pechuga de pollo por kilo a $154.90 pesos

Filete basa rojo por kilo a $72.90 pesos

Milanesa de pollo delgada por kilo a $174.90 pesos

Camarón coctelero chico por kilo a $149 pesos

Panza de res por kilo a $84.90 pesos

Jurel congelado por kilo a $39.80 pesos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB