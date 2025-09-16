Este martes 16 de septiembre por la mañana, el peso mexicano aprovechó el retroceso del dólar estadounidense tras cierta volatilidad en la sesión overnight de los mercados. La divisa mexicana celebra el día feriado por las fiestas de independencia.

Este martes los mercados financieros en México permanecen cerrados debido a ser feriado.

Precio del dólar este 16 de septiembre

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.34 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.12% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.46 por ciento. El euro sube 0.54% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.37%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas avanza 0.73%, manteniendo el apetito de los inversionistas.

Indicadores accionarios en Wall Street

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura mixta. En Europa las bolsas presentan movimientos negativos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con una disminución de 0.53%, mientras que en Asia los mercados cerraron mixtos, el Nikkei ganó 0.3% y el Han Seng retrocedió 0.3%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, sube 1.2%, extendiendo las ganancias de las dos jornadas anteriores.

Dólar en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.00 Banco Azteca 17.30 18.79 BBVA Bancomer 17.50 18.64 Banorte 17.50 19.00 Banamex 17.82 18.84 Scotiabank 17.60 19.30

Recuerda que el tipo de cambio se actualiza a lo largo del día de acuerdo con los sucesos que ocurran en el transcurso de la jornada.

OB