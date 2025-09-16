Así puedes evitar estafas si usas códigos QR

En la actualidad, los códigos QR se han vuelto indispensables para acceder a páginas web y pagar toda clase de servicios y productos. No obstante, es importante saber que no todos los códigos son seguros, pues algunos pueden ser usados por ciberdelincuentes.

Un código QR —del inglés "quick response" o respuesta rápida—, es un código de barra que contienen información vinculada que al ser escaneado por la cámara del smartphone, traslada al usuario a un enlace distinto, el cual contiene la información almacenada.

Su uso se extiende desde la consulta de menús en restaurantes hasta la conexión automática a redes Wi-Fi, el pago en aparcamientos o la redirección a sitios web. Sin embargo, los ciberdelincuentes los han aprendido a emplear para perpetrar estafas dirigidas a robar información personal, datos bancarios e incluso dinero de los usuarios.

Principales tipos de estafas con códigos QR

QRshing (phishing con códigos QR)

Este método consiste en utilizar códigos QR para redirigir a los usuarios a sitios web fraudulentos. Al escanear el código, las víctimas pueden ser inducidas a proporcionar información confidencial o descargar malware. Los ciberdelincuentes suelen enviar estos códigos en correos electrónicos que aparentan ser de empresas legítimas, solicitando acciones como iniciar sesión o descargar documentos. Una vez que la víctima interactúa, los atacantes logran extraer datos sensibles o infectar sus dispositivos.

Códigos QR falsificados en lugares públicos

En esta modalidad, los estafadores colocan códigos QR fraudulentos encima de los originales mediante pegatinas o impresiones similares, lo que dificulta su detección. Esta táctica es común en menús de restaurantes y carteles publicitarios. Estas páginas recolectan datos bancarios o desvían el dinero del usuario directamente a los delincuentes.

Estafa del código QR inverso

Este método implica la creación de códigos QR maliciosos que, en lugar de realizar un pago, generan una solicitud de dinero sin que la víctima lo perciba. Por ejemplo, al pagar un producto en un establecimiento, el estafador presenta un código QR manipulado que aparenta ser un método de pago. Esta táctica también puede ser utilizada para recopilar datos bancarios y personales de las víctimas.

Así puedes prevenir una estafa con código QR

Antes de escanear un código QR en lugares públicos, como restaurantes o espacios al aire libre, examínalo detenidamente. Asegúrate de que no haya sido manipulado ni cubierto con una pegatina que los estafadores hayan colocado sobre el original.

Para proteger tu dispositivo de posibles virus o malware, considera instalar un software antivirus que pueda verificar la autenticidad de los códigos QR y detectar enlaces fraudulentos.

Además, presta atención a la vista previa del enlace que aparece al escanear un código QR. Antes de abrir la página, verifica que la URL parezca legítima. Asegúrate de que incluya un símbolo de candado y que comience con “https://”, lo que indica que es un sitio seguro.

Si la aplicación o página web de destino solicita datos personales, actúa con precaución y verifica su autenticidad antes de proporcionar cualquier información sensible.

Con información de Grupo Santander.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

