Este año el regreso a clases es más caro

El regreso a clases representa un reto económico cada año para las familias, pero este 2025 se percibe con un costo aún mayor. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) informó que los gastos por estudiante se incrementaron en comparación con el año pasado, lo que ha encendido las alertas entre padres y madres de familia que buscan planificar su presupuesto para el inicio del ciclo escolar.

El aumento se refleja principalmente en los útiles escolares, los uniformes, la cuota escolar y los artículos de limpieza que solicitan las escuelas. Aunque la lista oficial publicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) incluye solo lo básico, los planteles educativos suelen pedir materiales adicionales que elevan el gasto promedio por alumno. Entre los productos más demandados están cuadernos, lápices, bolígrafos, calculadoras, mochilas y estuches de pintura. Los uniformes y el calzado también muestran incrementos importantes, especialmente los conjuntos deportivos y los zapatos escolares.

Además, la cuota escolar anual, que en muchos casos es obligatoria, representa otra carga económica que las familias deben prever con anticipación. A esto se suman los productos de limpieza necesarios para mantener los salones en condiciones adecuadas, un gasto que, aunque menor que los anteriores, también contribuye al total que cada familia debe desembolsar.

La organización recomienda a los padres planear las compras con tiempo y priorizar los productos esenciales, evitando comprar todo de golpe. También sugieren buscar artículos de buena calidad a precios justos, ya que optar por productos demasiado económicos puede resultar en reemplazos frecuentes, lo que aumenta el gasto a mediano plazo. Aprender a decir “no” a compras innecesarias y evitar endeudarse son consejos clave para mantener la economía familiar estable durante esta temporada.

Para muchos hogares, el regreso a clases ya no se trata solo de preparar a los hijos para aprender, sino de organizar cuidadosamente el presupuesto familiar para enfrentar los aumentos. Los especialistas destacan que una planeación adecuada, compra escalonada y selección consciente de productos pueden aliviar la presión económica y permitir que las familias cumplan con los requisitos escolares sin comprometer su estabilidad financiera.

Este año el regreso a clases no solo trae libros y útiles nuevos, sino también un incremento significativo en los gastos que requieren atención y estrategia por parte de los padres. La clave, según ANPEC, está en planificar, priorizar y comprar con inteligencia, de manera que los niños puedan iniciar sus clases equipados y las familias no vean afectadas sus finanzas.

CLAVES

Cómo sobrevivir a este gasto

Ante este panorama de grandes gastos, ANPEC propone los siguientes consejos prácticos para enfrentar el regreso a clases sin descuidar la economía familiar:

Barato. La tentación de comprar artículos de baja calidad en el llamado mercado de los artículos chinos (aunque aquí no todo sea chino) puede salir más costoso a mediano plazo. “Por experiencia sabemos que al optar por este tipo de compras, nos sale el tiro por la culata, al poco tiempo vienen los corajes al ver mochilas que se rompen, plumas que no escriben y cuadernos que se deshojan, lo que nos obliga a comprar dos veces”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC. Lo recomendable es buscar productos a precio justo, pero con calidad, para evitar un doble gasto.

Mesura. De este maratón de consumo se suele culpar a la SEP, a los directores o maestros, pero casi nunca se voltea la mirada a la verdadera fuente de presión: los hijos. Ellos quieren todo nuevo, de marca y todo junto desde el primer día, rechazan reutilizar útiles, compiten con sus compañeros por moda, terminando por envolver en ese hechizo a la familia, obligándola a gastar más de lo que puede. Aquí la lección más valiosa es poner límites, aprender a decirles NO, lo que además ayudaría a la formación.

Se debe comprometer a habilitarlos con lo posible, asequible y funcional, no con lo suntuario o de moda.

Endeudamiento. El tope lo debe fijar la cartera. Es indispensable que las familias hagan sus compras de regreso a clases sin endeudarse. Lo recomendable es gastar lo que se tiene en el momento y no más, evitar pedir prestado, mucho menos a prestamistas usureros, y decirle no al tarjetazo que después se vuelve una pesadilla. En pocas palabras: gastar lo que hay y nada más.

Prevención. Los mexicanos somos muy dados a dejar todo para el último momento. En ese sentido, la recomendación general dice que hay que planear los gastos con anticipación, pero pocos consumidores lo hacen. Aquí es importante no perder de vista que hay un plan B en esta temporada, pues no se está condenado a equipar a los hijos con todo el listado desde el primer día de clases. La estrategia es priorizar, comprar primero lo indispensable y dejar el resto para las siguientes semanas. Así los gastos se escalonan, se dispersan y hasta se aprovechan mejores precios cuando pasa la temporada alta de compras de pánico.

“En suma, el regreso a clases no tiene por qué convertirse en una pesadilla. Si aprendemos a mantenernos alejados de las deudas y escalonar los gastos, podremos enfrentar esta temporada sin descuidar la economía familiar. Se trata de gastar con inteligencia, cuidar el bolsillo y, al mismo tiempo, enseñar a nuestros hijos el valor de la responsabilidad y la moderación en el consumo”, concluyó Rivera.

PARA SABER

Costo de útiles escolares supera los tres mil 300 pesos

La lista de útiles escolares este año alcanza un gasto de hasta $3,386.03 por estudiante, superando la oferta básica de la SEP. Entre los artículos solicitados destacan seis cuadernos de cuadro chico $240.67, dos cuadernos de rayas $83.47, caja de lápices $62.92, bolígrafos $69.28, paquete de marcatextos $82.48, sacapuntas $27.49, tijeras $30.62, calculadora básica $75.13 y mochila $700.00. Otros incluyen papel autoadherible, diccionario, fomi, estuche de pinturas y pintarrones, entre otros.

