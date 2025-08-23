Si eres una persona adulta mayor en México, es natural que te preocupe cómo los ingresos adicionales podrían impactar tu pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o las Pensiones Bienestar del Gobierno de México.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no solo brinda descuentos en transporte, medicamentos y actividades recreativas, sino que también ofrece el programa de Vinculación Laboral y Productiva, es un esquema diseñado para que los adultos mayores puedan mantenerse activos y obtener ingresos adicionales.

A través de este programa, el INAPAM conecta a las personas mayores con empleos flexibles que se ajustan a sus habilidades y disponibilidad, como trabajos de medio tiempo o actividades voluntarias . Empresas afiliadas como Walmart, Soriana y Starbucks son solo algunos ejemplos de los lugares donde pueden incorporarse. Además, otros de los beneficios adicionales al acceder al programa son:

Trabajos de contratos flexibles.

Prestaciones de ley, esto dependerá de la empresa.

Un entorno laboral inclusivo.

¿Afectará el apoyo del INAPAM en las Pensiones del Bienestar?

De acuerdo con información del INAPAM, participar en este programa no pondrá en riesgo tu Pensión del Bienestar. Esto se debe a que los ingresos obtenidos no están ligados a un empleo formal que implique reincorporarte al sistema laboral como asalariado registrado.

También es preciso recordar que al pago mensual de los adultos mayores, entrará en el incremento del 12% del salario mínimo a partir de enero del 2026 , anunciado por el gobierno a nivel federal. El programa del INAPAM no solo favorece los ingresos de las y los adultos mayores, también fomenta su autonomía sin que estos pierdan los beneficios de las otras pensiones.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO