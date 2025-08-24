Pensión Bienestar: ¿Puede perderla un adulto mayor que vuelve a trabajar?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los programas sociales más importantes en México, cuyo objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de vida de quienes han cumplido 65 años o más, mediante la entrega de un apoyo económico bimestral de 6 mil 200 pesos.

Requisitos para acceder a la Pensión Bienestar

Para solicitar la pensión, los adultos mayores deben presentar:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o credencial del INAPAM).

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia.

Teléfono de contacto.

En caso de que la persona requiera apoyo para el cobro o trámites, también puede designar a un Adulto Auxiliar, quien deberá acreditar parentesco y presentar documentos similares.

Lee también: Así puedes obtener un crédito Fonacot para este regreso a clases

¿Puede perder la Pensión Bienestar un adulto mayor que vuelve a trabajar?

Ante la posibilidad de reincorporarse a un empleo, muchos beneficiarios se preguntan si trabajar nuevamente puede poner en riesgo la continuidad de este recurso. Sin embargo, las autoridades han aclarado que tener un trabajo no es impedimento para seguir recibiendo la pensión. Esto se debe a que el programa es universal: no se limita a personas retiradas ni depende de la situación laboral, sino únicamente de cumplir con la edad requerida.

El carácter universal de este programa garantiza que ningún adulto mayor quede excluido por razones laborales, de ingresos o estado civil. Es decir, incluso si deciden trabajar nuevamente, los beneficiarios seguirán recibiendo su pensión sin riesgo de perderla.

De esta manera, los adultos mayores en México pueden tener la certeza de que el regreso al ámbito laboral no afecta el derecho a la Pensión Bienestar, un apoyo diseñado para ofrecer seguridad y protección social en esta etapa de la vida.

Te puede interesar: 3 razones por las que México es uno de los países con baja natalidad

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS