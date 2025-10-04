Beca Rita Cetina: Amplían plazo de registro hasta ESTE día de octubre

Desde mediados de septiembre arrancó el proceso para solicitar la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, un apoyo económico dirigido a estudiantes de secundaria que cursan en escuelas públicas. Este programa forma parte de las iniciativas de los Programas para el Bienestar, promovidos por la administración de Sheinbaum, con el propósito de reducir el abandono escolar por motivos económicos.

Aunque inicialmente el plazo de inscripción cerraba el 30 de septiembre, el Gobierno de México ha decidido extender el registro con el fin de que más familias puedan realizar el trámite. Aquí te decimos hasta cuándo será.

Hasta esta fecha ampliaron el registro de la Beca Rita Cetina

Según información oficial, el registro para la Beca Rita Cetina se amplió hasta mañana domingo 5 de octubre. Pueden registrarse quienes ingresaron a primero, segundo o tercer grado en el ciclo escolar 2025–2026, siempre que no estén recibiendo ya esta ayuda.

Asimismo, se anticipa que para el próximo año la beca se amplíe para incluir alumnos de educación primaria pública. Cada familia beneficiada recibe mil 900 pesos cada dos meses por un estudiante inscrito. Si en el hogar hay más hijos en secundaria, se suman 700 pesos adicionales por cada uno.

El trámite debe realizarlo el padre, madre o tutor legal del estudiante presentando los siguientes documentos:

Identificación oficial del adulto responsable

Comprobante de domicilio

CURP del tutor y del estudiante

Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Cuenta Llave MX, necesaria para acceder al sistema de registro

El proceso comienza registrando los datos del tutor con la Llave MX, y después se agregan los del alumno, incluyendo grado escolar, turno y escuela. Al finalizar, el sistema genera un comprobante de inscripción descargable. El objetivo de la ampliación es claro: permitir que más familias logren completar el registro a tiempo y así garantizar que más jóvenes continúen sus estudios sin que la falta de dinero sea un obstáculo.

