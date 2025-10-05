Interceramic: tradición, innovación y sustentabilidad al servicio del diseño

Con 45 años de experiencia en la industria, Interceramic se ha consolidado como una empresa 100% mexicana y líder en la producción y comercialización de loseta cerámica y acabados para la construcción. Fundada en 1979, la marca ha crecido bajo los principios de respeto, lealtad, humildad y honestidad, valores que hoy siguen guiando cada decisión y cada producto que ofrece al mercado.

Más allá de su historia, Interceramic se distingue por ofrecer la más completa gama de soluciones para el hogar y los proyectos arquitectónicos: pisos y azulejos con hasta 100 años de garantía, adhesivos y boquillas, muebles de baño y cocina, gabinetes y piedra natural, siempre con un enfoque en el diseño, la tendencia y la innovación tecnológica.

En un mundo que exige mayor responsabilidad con el medio ambiente, Interceramic asume la sustentabilidad como parte esencial de su estrategia. La compañía implementa procesos de producción con los más altos estándares ecológicos, desde el reciclado de agua hasta el uso de energías limpias, minimizando emisiones y reduciendo al máximo el impacto ambiental.

La visión va más allá de lo industrial: Interceramic apoya causas sociales para construir un entorno más digno y mejorar la calidad de vida de las comunidades con las que interactúa. En palabras de la marca, “somos lo que nos rodea, y por eso la importancia de nuestra alineación con la naturaleza”.

El diseño es otro de los pilares que impulsan a Interceramic. Para 2025-2026, la compañía ha lanzado su nueva línea de Slabs Gran Formato Interceramic, que integra 18 piezas cerámicas inspiradas en mármol y piedras preciosas, en formato 120 x 280 cm confeccionada para garantizar la máxima elegancia, realzando con naturalidad suprema las superficies de pisos y muros, elevando el atractivo visual de cualquier espacio.

La apuesta también incluye un portafolio renovado de pisos de gran formato, que destacan por la combinación de colores y texturas en tendencia, así como un acabado impecable gracias a la innovación tecnológica continua.

Filosofía y liderazgo

Para el director comercial Occidente de Interceramic, la visión es clara: “La congruencia y la honestidad son la mejor estrategia de vida”. Con este principio como brújula, su mayor objetivo es contribuir como socio estratégico de los clientes, ayudándolos a materializar sus sueños, proyectos e inversiones con productos de la más alta calidad y diseño.

Mirada al futuro

El camino de Interceramic mira hacia lo más alto. La empresa busca convertirse en la primera marca de acabados en América y posicionarse dentro del Top 5 global.

Con visión, compromiso y pasión, Interceramic reafirma su promesa: ofrecer simplemente lo mejor para construir espacios que trascienden en el tiempo.