Pensión del Bienestar: ¿Cómo consultar el saldo de tu tarjeta desde casa?

La Pensión para el Bienestar es un programa social prioritario del Gobierno de México, dirigido a quienes más lo necesitan. Sus principales beneficiarios son las personas mayores de 65 años que no reciben pensión contributiva, personas con discapacidad y mujeres adultas que cumplen ciertos requisitos.

Este apoyo se entrega de manera bimestral a través de la Tarjeta Bienestar, un instrumento bancario que permite disponer de los recursos de forma segura y práctica.

Con esta tarjeta, los beneficiarios pueden cubrir necesidades básicas como alimentos, medicamentos o servicios. Para quienes reciben este apoyo, es fundamental conocer las formas de consultar el saldo desde casa, evitando desplazamientos innecesarios y asegurando un control más efectivo de sus recursos.

¿Cómo consultar el saldo de tu tarjeta desde casa?

Si quieres verificar el saldo de tu tarjeta sin desplazarte a un cajero, puedes utilizar la aplicación móvil del Banco del Bienestar. Desde esta plataforma no solo podrás conocer tu saldo, sino también realizar operaciones de manera ágil y segura.

La app está disponible para teléfonos con sistemas iOS y Android. Para consultar tu saldo dentro de la aplicación, sigue estos pasos:

Ve a tu tienda de aplicaciones (Google Play o App Store) y descarga en tu dispositivo la aplicación del Banco del Bienestar.

Acepta los "Términos y condiciones".

Escribe tu número de celular.

Escribe los 16 números de tu tarjeta y tu NIP del cajero.

Genera una contraseña y confírmala.

Inicia sesión y ¡Listo! Consulta tu saldo y movimientos.

Otra opción es:

Vía telefónica

Una de las opciones más sencillas es llamar al número de atención del Banco del Bienestar. Al seguir las indicaciones del menú, se puede acceder a la consulta de saldo proporcionando algunos datos de verificación, como los dígitos de la tarjeta y la fecha de nacimiento.

Recomendaciones importantes

Todas estas opciones son gratuitas y seguras; se debe evitar proporcionar datos en servicios no verificados.

En caso de pérdida o robo de la tarjeta, se debe reportar de inmediato para bloquearla y proteger los recursos.

Si se olvida el NIP, es necesario acudir a una sucursal del banco con identificación oficial para recuperarlo.

Es aconsejable revisar el saldo después de cada depósito bimestral para asegurarse de que los recursos se han reflejado correctamente.

YC