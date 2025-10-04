Pensión del Bienestar: ¿Cómo consultar el saldo de tu tarjeta desde casa?

La Pensión para el Bienestar es un programa social prioritario del Gobierno de México, dirigido a quienes más lo necesitan. Sus principales beneficiarios son las personas mayores de 65 años que no reciben pensión contributiva, personas con discapacidad y mujeres adultas que cumplen ciertos requisitos.Este apoyo se entrega de manera bimestral a través de la Tarjeta Bienestar, un instrumento bancario que permite disponer de los recursos de forma segura y práctica.Con esta tarjeta, los beneficiarios pueden cubrir necesidades básicas como alimentos, medicamentos o servicios. Para quienes reciben este apoyo, es fundamental conocer las formas de consultar el saldo desde casa, evitando desplazamientos innecesarios y asegurando un control más efectivo de sus recursos.Si quieres verificar el saldo de tu tarjeta sin desplazarte a un cajero, puedes utilizar la aplicación móvil del Banco del Bienestar. Desde esta plataforma no solo podrás conocer tu saldo, sino también realizar operaciones de manera ágil y segura.La app está disponible para teléfonos con sistemas iOS y Android. Para consultar tu saldo dentro de la aplicación, sigue estos pasos:Ve a tu tienda de aplicaciones (Google Play o App Store) y descarga en tu dispositivo la aplicación del Banco del Bienestar.Otra opción es:Vía telefónicaUna de las opciones más sencillas es llamar al número de atención del Banco del Bienestar. Al seguir las indicaciones del menú, se puede acceder a la consulta de saldo proporcionando algunos datos de verificación, como los dígitos de la tarjeta y la fecha de nacimiento.Todas estas opciones son gratuitas y seguras; se debe evitar proporcionar datos en servicios no verificados.En caso de pérdida o robo de la tarjeta, se debe reportar de inmediato para bloquearla y proteger los recursos.Si se olvida el NIP, es necesario acudir a una sucursal del banco con identificación oficial para recuperarlo.Es aconsejable revisar el saldo después de cada depósito bimestral para asegurarse de que los recursos se han reflejado correctamente. YC