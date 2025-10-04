Sábado, 04 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Pensión del Bienestar: ¿Cómo consultar el saldo de tu tarjeta desde casa?

Para quienes reciben este apoyo, es fundamental conocer las formas de consultar el saldo desde casa

Por: Yahaira Chagollan

Todas estas opciones son gratuitas y seguras; se debe evitar proporcionar datos en servicios no verificados.

Todas estas opciones son gratuitas y seguras; se debe evitar proporcionar datos en servicios no verificados.

La Pensión para el Bienestar es un programa social prioritario del Gobierno de México, dirigido a quienes más lo necesitan. Sus principales beneficiarios son las personas mayores de 65 años que no reciben pensión contributiva, personas con discapacidad y mujeres adultas que cumplen ciertos requisitos.

Este apoyo se entrega de manera bimestral a través de la Tarjeta Bienestar, un instrumento bancario que permite disponer de los recursos de forma segura y práctica.

Con esta tarjeta, los beneficiarios pueden cubrir necesidades básicas como alimentos, medicamentos o servicios. Para quienes reciben este apoyo, es fundamental conocer las formas de consultar el saldo desde casa, evitando desplazamientos innecesarios y asegurando un control más efectivo de sus recursos.

¿Cómo consultar el saldo de tu tarjeta desde casa?

Si quieres verificar el saldo de tu tarjeta sin desplazarte a un cajero, puedes utilizar la aplicación móvil del Banco del Bienestar. Desde esta plataforma no solo podrás conocer tu saldo, sino también realizar operaciones de manera ágil y segura.

La app está disponible para teléfonos con sistemas iOS y Android. Para consultar tu saldo dentro de la aplicación, sigue estos pasos:

Ve a tu tienda de aplicaciones (Google Play o App Store) y descarga en tu dispositivo la aplicación del Banco del Bienestar.

  • Acepta los "Términos y condiciones".
  • Escribe tu número de celular.
  • Escribe los 16 números de tu tarjeta y tu NIP del cajero.
  • Genera una contraseña y confírmala.
  • Inicia sesión y ¡Listo! Consulta tu saldo y movimientos.

Otra opción es:

Vía telefónica

Una de las opciones más sencillas es llamar al número de atención del Banco del Bienestar. Al seguir las indicaciones del menú, se puede acceder a la consulta de saldo proporcionando algunos datos de verificación, como los dígitos de la tarjeta y la fecha de nacimiento.

Recomendaciones importantes

Todas estas opciones son gratuitas y seguras; se debe evitar proporcionar datos en servicios no verificados.

En caso de pérdida o robo de la tarjeta, se debe reportar de inmediato para bloquearla y proteger los recursos.

Si se olvida el NIP, es necesario acudir a una sucursal del banco con identificación oficial para recuperarlo.

Es aconsejable revisar el saldo después de cada depósito bimestral para asegurarse de que los recursos se han reflejado correctamente.

YC

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones